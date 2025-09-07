domingo 7 de septiembre 2025

Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Benjamín Videla tiene 17 años y se encuentra en estado delicado, por lo que piden cadenas de oración.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-07 at 5.29.35 PM

Benjamín Videla, jugador de hockey sobre patines de 17 años del club UVT, sufrió un siniestro vial en Marquesado durante la madrugada del sábado. El joven viajaba como acompañante en un vehículo y resultó con lesiones de consideración.

De acuerdo a lo informado por fuentes, Videla fue intervenido quirúrgicamente por en la cadera y se encuentra en estado delicado.

Embed - HOCKEY UVT on Instagram: ""

Tras conocerse la noticia, en redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y los pedidos de oración por su recuperación. Además, familiares y amigos solicitan 20 donantes de sangre (mayores de 18 años) tipo O+.

