Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Benjamín Videla, jugador de hockey sobre patines de 17 años del club UVT, sufrió un siniestro vial en Marquesado durante la madrugada del sábado. El joven viajaba como acompañante en un vehículo y resultó con lesiones de consideración.

De acuerdo a lo informado por fuentes, Videla fue intervenido quirúrgicamente por en la cadera y se encuentra en estado delicado.

Embed - HOCKEY UVT on Instagram: "" View this post on Instagram A post shared by HOCKEY UVT (@hockeypatin.uvt) Tras conocerse la noticia, en redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y los pedidos de oración por su recuperación. Además, familiares y amigos solicitan 20 donantes de sangre (mayores de 18 años) tipo O+.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Marquesado

Hockey