miércoles 3 de septiembre 2025

A todo o nada

Marquesado y Desamparados, con el cuchillo entre los dientes por un lugar en el Regional Amateur

El Far West y el equipo del Barrio Patricias Sanjuaninas, protagonizarán una verdadera final en el Estadio Bicentenario. Se juegan el boleto al próximo Regional Amateur y ninguno se quiere quedar afuera. Clima caliente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Final Regional Amateur

Después de varios idas y vueltas, finalmente hay fecha confirmada para el partido más esperado del fútbol sanjuanino: Marquesado (subcampeón del torneo local) y Sportivo Desamparados (terminó como el mejor equipo de la tabla general) 2024 )se verán las caras este sábado a las 19 horas, en el Estadio del Bicentenario, para definir quién se queda con el pasaje al Torneo Regional Federal Amateur.

Será un solo partido, sin ventaja deportiva y con la presencia de ambas hinchadas, en lo que promete ser una verdadera fiesta. El duelo definirá al representante sanjuanino que buscará uno de los cuatro ascensos al Federal A, una oportunidad clave para volver al radar nacional.

El cruce viene postergado desde hace varios meses por cuestiones organizativas y administrativas, pero ahora sí, con todo en regla, el choque entre el histórico Desamparados y el siempre competitivo Marquesado se jugará sin margen de error.

Los que ya tiene el lugar asegurado en la competencia es Atenas y Colón, quienes compiten en el torneo de la Liga Sanjuanina y se entrenan pensando en la próxima competencia federal.

En los próximos días se conocerá el valor de las entradas y qué sector ocuparán las hinchadas en el gigante pocitano.

