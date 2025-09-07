domingo 7 de septiembre 2025

Piden ayuda

Una mujer y su hija perdieron todo tras un incendio en 25 de Mayo

Una joven y su hija de 5 años quedaron sin hogar tras un incendio que destruyó completamente su vivienda. Afortunadamente, ninguna resultó herida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-07 at 6.03.41 PM

Un voraz incendio arrasó con una vivienda en el departamento 25 de Mayo y dejó a una familia sin pertenencias. El siniestro ocurrió en las últimas horas y se propagó rápidamente debido a las características de construcción del inmueble, levantado con cañas y tejas.

En la casa vivían Mariana Morán, de 22 años, y su hija de 5. Afortunadamente, ninguna de las dos resultó herida ya que, al momento del hecho, no se encontraban en el lugar. Según relataron, habían salido a la casa de un familiar por un corte de luz registrado previamente.

Al regresar, se encontraron con el incendio ya desatado y sin posibilidad de rescatar nada. Ahora, la familia solicita ayuda de la comunidad y del municipio para poder reconstruir su hogar.

