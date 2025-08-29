viernes 29 de agosto 2025

En llamas

Bomberos combatieron un incendio de pasturas en Niquivil

El siniestro de pasturas se produjo por la tarde noche del jueves en una zona conocida como Las Aguaditas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Incendio en Niquivil

Durante la tarde noche de este jueves, un incendio de pasturas generó preocupación en la localidad de Niquivil, en Jáchal. Bomberos del departamento trabajaron rápidamente para controlar el fuego.

Según informaron, este siniestro tuvo lugar en una zona conocida como Las Aguaditas. Hasta el lugar se desplazó personal de Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar su propagación hacia sectores cercanos que podrían causar daños mayores.

Desde el cuerpo de Bomberos recordaron a la comunidad la importancia de evitar cualquier tipo de quema en zonas rurales, especialmente en esta época del año, debido al alto riesgo de incendios.

