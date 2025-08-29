Bomberos combatieron un incendio de pasturas en Niquivil

Durante la tarde noche de este jueves, un incendio de pasturas generó preocupación en la localidad de Niquivil, en Jáchal. Bomberos del departamento trabajaron rápidamente para controlar el fuego.

Según informaron, este siniestro tuvo lugar en una zona conocida como Las Aguaditas. Hasta el lugar se desplazó personal de Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar su propagación hacia sectores cercanos que podrían causar daños mayores.

Desde el cuerpo de Bomberos recordaron a la comunidad la importancia de evitar cualquier tipo de quema en zonas rurales, especialmente en esta época del año, debido al alto riesgo de incendios.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Jáchal

Incendio