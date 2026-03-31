Entre humita, cabalgata y peñas, la guía de actividades en Jáchal para Semana Santa

Las actividades que ofrece Jáchal para vivir el finde largo de Semana Santa.

Jáchal presentó su propuesta para Semana Santa bajo el lema "Lo que necesitas, cerca", con un cronograma que combina la reflexión religiosa con el deporte de aventura y la identidad gaucha. El programa fue difundido durante una conferencia de prensa difundida por la Municipalidad de Jáchal, encabezada por el intendente Matías Espejo, junto al coordinador de Turismo Vito Gómez.

XXXV edición Tradición, fe y mucho sol en una multitudinaria Cabalgata a la Difunta Correa

En Vallecito En el acto de la Cabalgata, Orrego se confesó: ¿llegó a pedirle a la Difunta o a agradecerle?

Con una alternativa amplia y variada, que se va a extender del 02 al 05 de abril e incluye desde una fiesta con el sabor de la humita, cabalgata y peñas, el departamento ofrecerá experiencias para todos los perfiles:

El cronograma de Jáchal, día por día

Jueves 02 de Abril: Sabores y Arte

09:00 hs: 4ta Edición de “La Mejor Humita Jachallera” en la Plaza Departamental.

14:00 a 18:00 hs: Recepción de turistas en el Puesto Policial Niquivil.

19:00 hs: Museo Artístico “Manos que crean, Ojos que capturan” en el SUM de Turismo, con exposiciones de Maxi Llanos, Mario Páez y José Melville.

image

Viernes 03 de Abril: Naturaleza y Reflexión

08:00 a 12:00 hs: Recepción de turistas en el Puesto Policial Niquivil.

09:30 hs: Circuito “Andar y Conectar” (Inscripciones al 2646267745).

15:00 hs: Cabalgata a La Ciénaga, con salida desde el Club Sportivo La Falda.

Durante todo el día: Turismo Religioso con la “Pasión del Señor” en la localidad de Gran China.

Sábado 04 de Abril: Tradición y Sabores

10:00 hs: “Peña y Destrezas Criollas” en La Ciénaga, Huaco (actividades durante todo el día).

22:30 hs: “Noches de Reencuentro y Sabores” con gastronomía y shows en vivo en los locales 1800, Felinos y La Mary.

Domingo 05 de Abril: Deporte y Fe

08:00 hs: 13° Desafío a la Quebrada de Mogna, una de las competencias de ciclismo más exigentes de la región.

image

21:00 hs: Misa Criolla en el Santuario San José, con la actuación especial de destacados artistas jachalleros.

"Esta Semana Santa es una invitación a reencontrarnos con lo que somos. Desde el aroma de una humita en la plaza hasta el silencio respetuoso de nuestras iglesias, cada actividad ha sido pensada para que el jachallero se sienta orgulloso y el turista se sienta en casa", destacaron sobre el cronograma.