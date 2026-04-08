Giovani Lo Celso, investigado junto a otros seis futbolistas por la compra de relojes de contrabando

La justicia de Andorra ha señalado a siete futbolistas por su presunta implicación en la compra de relojes de lujo con origen irregular. Al parecer, el juez Joan Carles Moynat ha solicitado la colaboración de las autoridades españolas para interrogar a Dani Carvajal, Cazorla, Silva, Giovani Lo Celso, Thomas Teye Partey, César Azpilicueta y Juan Bernat, tal y como ha podido saber ElDiario.es. Los jugadores aparecen como compradores de relojes de una firma andorrana gestionada por Diego G.C., principal investigado y actualmente en prisión provisional.

El motivo de ello se centra en la adquisición, entrega y transporte de piezas de alta relojería, principalmente de marcas suizas como Rolex y Patek Philippe, por las que se pagaron sumas que en algunos casos superaron los 400.000 euros. “El primero que me compré fue un Rolex Daytona de acero”, explicó el futbolista del Real Madrid a la revista Esquire el año pasado sin saber que su compra de 64.800 euros de 2021 desembocaría en esta investigación.

El juzgado andorrano sostiene que el mecanismo utilizado por Diego G.C. consistía en importar relojes de lujo desde España a una empresa en Andorra, eludiendo la declaración obligatoria en aduanas y, con ello, el pago del IVA. Según el auto judicial citado por ElDiario.es, el principal “motivo plausible” de esta práctica se centraría en el beneficio económico de las empresas implicadas. Para el procedimiento se llevaban a cabo movimientos físicos de los relojes y sus cajas entre ambos países, pero sin cumplir con los requisitos legales de exportación.

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¿Cuántos relojes ha comprado cada uno de los acusados?

La investigación judicial ha descubierto que Thomas Teye Partey, centrocampista en el Villarreal C. F., es el jugador con mayor implicación en la compra: tres modelos de Patek Philippe por un total de 415.000 euros entre 2020 y 2022. Seguidamente, se encuentra Juan Bernat, defensa en la S. D. Eibar, quien adquirió cuatro relojes, tres de ellos Patek Philippe y uno Rolex, por 367.000 euros en el periodo 2023-2025.

Por su parte, David Silva, excentrocampista de la Real Sociedad, se posiciona en el tercer puesto al haber comprado cuatro modelos Patek Philippe por 295.000 euros en 2020 y 2021. Mientras que César Azpilicueta, defensa del Sevilla F. C., desembolsó 115.000 euros por dos piezas en 2022. Giovani Lo Celso, centrocampista en el Real Betis, figura con dos adquisiciones por 83.000 euros y Santi Cazorla, centrocampista del Real Oviedo, realizó una transferencia de 58.000 euros, aunque no se ha localizado factura emitida a su nombre por la empresa investigada.

En el caso de Dani Carvajal, la investigación se centra en la adquisición del Rolex Daytona de acero por 64.800 euros que años después mencionó para Esquire. En la entrevista, el propio jugador admite que en ese momento “no estaban tan cotizados o tenían tanta demanda”. Pero, paulatinamente, “vas aprendiendo cositas y te vas aficionando a lo complejo que es hacer un reloj”. De esta manera, su afición por el sector ha crecido de un modo “meditado, casi científico”.

38 importaciones con un valor de 1,35 millones de euros

Desde la encarcelación de Diego G. C. en octubre de 2025, como principal responsable del entramado de contrabando y blanqueo de capitales, la investigación ha seguido avanzando. El juez ha descrito que “se bajaba físicamente” a por los relojes a España. Mientras que en otro viaje traía la caja y la documentación, pero sin el producto dentro. Todo salió a la luz cuando los agentes de Andorra y España pillaron al investigado y a su socio con dos relojes con un valor de 104.000 euros cada uno, en septiembre de 2025. En pocas palabras, el reloj “se separaba” de la factura.

Ahora mismo, el magistrado Joan Carles Moynat trata de determinar si parte de los pagos por las ventas de relojes se realizaron en efectivo, señalando que a Diego se le encontraron “numerosos y repetitivos” ingresos en su cuenta bancaria, además de 220.490 euros en una caja fuerte en el banco. El sospechoso usaba el beneficio de las ventas para comprar coches de lujo, según lo que ha anunciado ElDiario.es.

De momento, la Justicia andorrana ha detectado al menos 38 importaciones sin declarar, a las que equivaldría un valor de exportación de 1,35 millones de euros. Asimismo, teniendo en cuenta el Código Penal de Andorra, existiría la posibilidad de agravar la pena de contrabando al haber algunas unidades que superaban los 100.000 euros.

Negociaciones entre Silva y el principal investigado

En el estudio de la trama se incluye también la intervención de la Agencia Tributaria española, ya que detectó irregularidades en una compra realizada por David Silva en diciembre de 2020, momento en el que aún jugaba en la Real Sociedad. Al parecer, el jugador no había ingresado el pago a Hacienda del IVA correspondiente de uno de los relojes que adquirió de esta compañía, un Patek Philippe por 120.000 euros.

Debido a esto, un año y tres meses más tarde, la administración envió un requerimiento en el que la deuda fiscal ascendía a los 25.200 euros correspondientes al IVA, además de 1.079,63 euros por los intereses de demora. Después de varias conversaciones, en marzo de 2022, el jugador y Diego G.C. pactaron que la empresa andorrana asumiría el pago del IVA pendiente, tras reconocer que no había declarado el impuesto correspondiente a la importación en la aduana española.

FUENTE: Infobae