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Fútbol

Barracas Central rescató un empate en su debut en la Copa Sudamericana, ante Vasco Da Gama

El “Guapo” jugó con un hombre menos desde los 32 minutos de la segunda parte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Barracas Central igualó 0-0 con Vasco da Gama en un partido carente de situaciones de peligro que disputaron esta noche, en el estadio Florencio Sola de Banfield, por la primera fecha del grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

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El local tuvo su llegada de mayor peligro a los 20 minutos de la segunda etapa, con un remate de primera del defensor Fernando Tobio que se fue cerca del travesaño.

Además, el “Guapo” jugó con un hombre menos desde los 32 minutos de la segunda parte, debido a la expulsión directa del mediocampista Maximiliano Puig.

En la próxima fecha, el equipo albirrojo visitará a Olimpia de Paraguay el miércoles 15 de abril a las 21:00, mientras que el “Cruzmaltino” recibirá al Audax Italiano chileno, el martes 14 a la misma hora.

La primera llegada del partido fue de la visita, con un centro desde la derecha al segundo palo que asistió el cabezazo del delantero argentino Claudio Spinelli, con un tiro al primer palo que fue detenido por el arquero Juan Espínola.

Dos minutos después, un pase filtrado habilitó al carrilero Riquelme Avellar por el costado izquierdo del área, pero su remate, que también buscaba el primer poste, volvió a chocar con la humanidad de Espínola, que achicó a tiempo y desvió al córner.

El “Guapo” no tuvo llegadas hasta los 20 minutos, con un disparo lejano del delantero Gonzalo Morales, que tuvo un desvío y fue desviado, bajo por su palo derecho, por el arquero Daniel Fuzato.

En 20 minutos del segundo tiempo, un córner desde la izquierda llegó bajo al segundo palo para la aparición del defensor Fernando Tobio, que definió de primera por encima del travesaño.

Nueve minutos más tarde, el extremo Marino Hinestroza avanzó por izquierda, enganchó hacia el centro y habilitó al delantero Joao Pedro, cuyo centro, luego de un desvío, se fue cerca del palo derecho de Espínola.

El local se quedó con un jugador menos a los 32 minutos, luego de una dura barrida del mediocampista Maximiliano Puig sobre el atacante Nuno Moreira, cerca de la mitad de la cancha.

En el segundo minuto de descuento, Spinelli prolongó una pelota de cabeza para dejar libre al delantero Adson, que avanzó por el costado derecho del área y quiso definir al primer poste, aunque su tiro salió ancho, en la mejor jugada de peligro del partido.

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