Un jugador de Desamparados decidió alejarse del equipo y tiró una frase ¿con polémica?

Sacudón y otra vez la noticia pasa por Sportivo Desamparados . Si bien todavía no hubo un comunicado oficial, un jugador del club decidió dar un paso al costado del plantel de Mauricio Del Cero. Usó las redes sociales para despedirse y tiró: "Que sigan los éxitos".

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Se trata de Marcelo Guajardo , quien confirmó su salida del Puyutano través de sus redes sociales, donde dejó en claro que su decisión responde a cuestiones personales. "El club por delante de cualquier nombre", escribió, en un mensaje que sonó a despedida ¿polémica?

Su regreso al Puyutano este año había generado expectativa, sobre todo por lo que había sido su aporte en la última campaña del Torneo Regional Amateur 2024-2025, donde el equipo alcanzó la final y él tuvo un rol importante. Sin embargo, una lesión en plena pretemporada cambió el rumbo, ya que quedó relegado en el arranque del torneo y, aunque logró recuperarse, nunca terminó de meterse en la consideración principal.

La salida de Guajardo se da en un momento particular del equipo que dirige Mauricio Del Cero, que tras 11 fechas del Apertura sanjuanino se mantiene como uno de los protagonistas y a solo un punto de la cima. En ese contexto, la baja del 'Gato' representa una alternativa menos en el plantel, pero también deja la sensación de una historia que pudo haber sido distinta.

Por el momento el club del Barrio Patricias Sanjuaninas no emitió un comunicado al respecto