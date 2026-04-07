martes 7 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todo mal

Escándalo en España: aseguran que "borraron" del equipo a un futbolista por salir con la hija de una leyenda del club

El club pagó más de 13 millones de euros por el traspaso del mediocampista, de gran performance en el último Mundial de Clubes. En el último tiempo jugó sólo 11 minutos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La hija de Joaquín Sánchez y el futbolista del Real Betis Nelson Deossa protagonizan rumores de romance que han ganado fuerza tras la reciente ausencia del colombiano en los últimos cuatro partidos oficiales del equipo. La situación ha intensificado las especulaciones entre medios españoles y los aficionados, especialmente tras observar que Deossa no suma minutos desde la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos, en la que jugó solo 11 minutos.

Lee además
por la gloria y con entrada gratuita: la medida de upcn voley para que la final en casa sea una fiesta
Final

Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta
el sanjuanino mariano fernandez brillo en las sierras y se llevo los 60k de altas cumbres
Polideportivo

El sanjuanino Mariano Fernández brilló en las sierras y se llevó los 60K de Altas Cumbres

El debate en redes sociales, según mensajes de usuarios en X (antes conocida como Twitter), se ha centrado en la posibilidad de que el futbolista esté “borrado” por presuntas razones extradeportivas vinculadas a su relación con Daniela Sánchez, hija del histórico Joaquín. La conversación digital también ha destacado la frecuencia con la que Deossa ha sido visto en clubes nocturnos de Sevilla después de derrotas del equipo.

image

El club pagó más de 13 millones de euros por el traspaso del mediocampista desde Monterrey, de gran performance en el último Mundial de Clubes en el que disputó los cuatro encuentros del elenco mexicano (incluida la eliminación en octavos de final ante Borussia Dortmund) y le convirtió un tanto al Urawa Red Diamonds, aunque en la actualidad el entrenador Manuel Pellegrini ha priorizado a jugadores como Sofyan Amrabat, Marc Roca y Sergi Altimira para la titularidad.

image

Sin declaraciones públicas de Pellegrini ni del Real Betis, los protagonistas respondieron en sus perfiles de Instagram. Daniela Sánchez publicó una imagen en la playa con un emoticono de bostezo y el mensaje: “La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro”. Mientras tanto, Nelson Deossa compartió un video del personaje del a serie “El Patrón del Mal” que recogía la frase: “Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de uno. Eso es buena fama”, y sumó: “Cualquier cosa hablan ya”, acompañado por el mismo emoji.

Para tomar dimensión de la importancia que Deossa tenía hasta ahora en lo que va del año en Betis, el colombiano había participado en 12 de los últimos 15 primeros cotejos de 2026, pero de repente quedó en el banco en los últimos cuatro (Celta, Athletic Bilbao y Espanyol, por liga española, más Panathinaikos por Europa League). El mediocampista de 26 años firmó contrato hasta mediados de 2030.

Surgido en la cantera de Atlético Huila de Colombia y de un breve paso por el fútbol argentino (Estudiantes de La Plata, 2022), el oriundo de Manizales registra 19 presentaciones y una asistencia en la entidad bética.

El Betis, que viene de empatar sin goles en condición de local ante Espanyol de Barcelona, marcha en el quinto lugar (zona de ingreso a la Europa League) en el campeonato doméstico, mientras que mantiene sus aspiraciones a nivel continental en la mencionada Liga de Europa, en la que se enfrentará al Sporting Clube Braga por los cuartos de final (mañana abrirá la serie en Portugal). El siguiente compromiso, por liga española, será en la visita al Osasuna el próximo domingo.

El entorno verdiblanco se mantiene atento ante la posibilidad de que estos acontecimientos marquen el desenlace de Deossa en el club.

Seguí leyendo

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores: cómo y dónde verlo

Cerca de la gloria: UPCN le volvió a ganar a Ciudad y puede definir el título en San Juan

Fuerte apoyo de los hinchas al crack de Colón de Santa Fe que presentó a su novio en TV

En el programa de Yayo le rindieron homenaje a la Selección de Hockey sobre Patines: "San Juan es la cuna de oro"

Ex Verdinegro, pieza clave y goleador: el paso por San Juan de Ignacio Lago, el jugador de Colón que presentó a su novio

Minero ganó y homenajeó a Santiago Contreras: "Este triunfo es dedicado a nuestro compañero"

¡Coronadas de Gloria! Las sanjuaninas vencieron a San Luis y se quedaron con el trono de Cuyo

Se sortearon las zonas de la Copa Pablo Batista 2026, así quedó el cuadro del torneo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
comienza la gran ilusion de boca en la copa libertadores: como y donde verlo
Fútbol internacional

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores: cómo y dónde verlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan video
EXCLUSIVO

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan

Atraparon a un narco sanjuanino que tenía pedido de captura: dónde lo encontraron
Capital

Atraparon a un narco sanjuanino que tenía pedido de captura: dónde lo encontraron

Imagen ilustrativa
Violento robo

Acuchillaron y asaltaron a una mujer mientras caminaba por Villa Krause

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales
Audiencia de formalización

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental
Investigación

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

Te Puede Interesar

Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta
Final

Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta

Por Carla Acosta
Condenan en San Juan a dos personas por estafa con escaneo de iris: es el primer fallo del país por este tipo de maniobra
A cambio de dinero

Condenan en San Juan a dos personas por estafa con escaneo de iris: es el primer fallo del país por este tipo de maniobra

El Hiper Libertad supermercado cambia de manos.
Pasa a La Anónima

Liquidación de stock y posible cierre temporal: los detalles de la transformación del Híper Libertad San Juan

El inicio de un juicio se demoró por el faltazo de un abogado, ahora se presentó pidiendo disculpas y con un abreviado bajo el brazo
Tentativa de homicidio

El inicio de un juicio se demoró por el faltazo de un abogado, ahora se presentó pidiendo disculpas y con un abreviado bajo el brazo

Otro caso de violación y embarazo de una joven sacude a la justicia sanjuanina
Grave

Otro caso de violación y embarazo de una joven sacude a la justicia sanjuanina