El sanjuanino Mariano Fernández brilló en las sierras y se llevó los 60K de Altas Cumbres

Mariano Fernández alcanzó un hito en su trayectoria deportiva al quedarse con los 60 kilómetros de Run Altas Cumbres, una de las pruebas más desafiantes del calendario de trail en Córdoba. A sus 35 años, el sanjuanino logró una victoria que no solo se mide por el resultado, sino también por todo el proceso previo que lo llevó a ese momento.

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Profesor de educación física, con trabajo en nivel primario y educación especial, Fernández combina su vocación con el deporte y la conducción de su grupo de entrenamiento, Activa Run. Además, fuera del ámbito deportivo, lleva adelante un emprendimiento de carpintería, en una rutina que exige organización y constancia.

El camino hacia este triunfo comenzó meses atrás, con una planificación detallada junto a su entrenador, Esteban Las Peñas. El objetivo estaba claro desde el inicio del año: llegar en óptimas condiciones a una carrera que ya tenían marcada como prioridad. Y el plan se cumplió.

La competencia arrancó a las cuatro de la mañana, bajo un clima lluvioso y fresco que, lejos de complicarlo, terminó siendo un aliado. Desde el inicio se mantuvo en el grupo de punta y, cerca del kilómetro 10, logró despegarse para tomar el control de la carrera. A partir de ahí, administró el ritmo con inteligencia, respetando la estrategia prevista en cuanto a tiempos, alimentación y momentos clave para exigir el cuerpo.

Fernández se siente especialmente cómodo en las distancias largas, donde no solo entra en juego lo físico, sino también lo mental. Las carreras de ultra trail —más allá de los 42 kilómetros— implican gestionar emociones, sostener la concentración durante horas y tomar decisiones constantes en condiciones cambiantes. Ese desafío integral es, justamente, lo que más lo atrae.

El triunfo en Córdoba también tuvo un condimento especial: viajó junto a diez integrantes de su grupo de entrenamiento, con quienes compartió la preparación y la experiencia completa, desde los entrenamientos hasta la llegada a la meta.

Con este logro en el bolsillo, el sanjuanino ya proyecta lo que viene. El gran objetivo del año será el Campeonato Nacional de Ultra Trail, que se disputará en octubre en Córdoba, en el marco de la UTACCH. Será su primera participación en un evento de este nivel, con la expectativa de medirse con los mejores del país.

A más largo plazo, el sueño apunta más alto: competir en Europa y formar parte del UTMB, en Chamonix, considerado el máximo escenario mundial del trail running. Mientras tanto, Fernández sigue consolidando su presente, con los pies en la tierra… y la mirada puesta en la montaña.