"Poca gente conoce la historia": el detrás del festejo de Lionel Messi a los hinchas del Madrid

La imagen de Lionel Messi sosteniendo su camiseta frente a la tribuna del Santiago Bernabéu tras marcar el 3-2 agónico es, quizás, la foto más importante de la historia de los Clásicos, pero hasta hoy no se conocía la verdadera carga emocional que escondía. Jordi Alba, socio histórico del "10" y actual referente del Inter Miami, rompió el silencio en una entrevista con el diario Sport para explicar que aquel festejo no fue un acto de soberbia, sino una descarga de bronca acumulada. Según relató el defensor, Messi fue blanco de una hostilidad sin precedentes durante todo el encuentro, recibiendo insultos constantes y agravios discriminatorios como "enano" y "discapacitado" desde las tribunas merengues.

image Alba recordó que el clima era tan espeso que, durante el entretiempo, un Messi visiblemente afectado le manifestó a Luis Suárez que ese tipo de gente "no pertenecía al fútbol" y que le dolía la falta de respeto sistemática. Esa furia contenida explotó finalmente en el minuto 92: tras conectar el centro del propio Alba y vencer a Keylor Navas, el astro argentino no buscó el banderín de córner, sino que se plantó ante la multitud que lo había castigado para sentenciar, según palabras del lateral, un mensaje mudo pero ensordecedor que buscaba decirles "recuerden mi nombre".

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