Las mil y una del joven adinerado que volverá al Penal de Chimbas: fiesta clandestina, choque y agresiones a su hermano

En una resolución que pone fin a una nueva seguidilla de hechos violentos, Rodrigo Cid Andreolli, un joven sanjuanino con numerosos antecedentes penales, fue condenado a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado. La audiencia de homologación concluyó con su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.

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El episodio que derivó en la condena ocurrió en el marco de un conflicto intrafamiliar. Según fuentes judiciales, el joven agredió físicamente a su hermano y lo amenazó de muerte en reiteradas oportunidades . Al intervenir la Policía, lejos de cesar su conducta, también atacó a un efectivo, sumando así un nuevo delito contra la administración pública. Por estos motivos, fue condenado como autor de lesiones leves -dos hechos, uno contra su hermano y otro contra un policía- y amenazas reiteradas, todas dirigidas hacia su familiar. La causa fue tramitada mediante un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, a cargo del fiscal Mario Panetta.

Un historial cargado de conflictos

El prontuario de Cid acumula una larga lista de episodios que, con el paso de los años, fueron agravando su situación judicial. Entre ellos, se encuentra su participación en una fiesta clandestina durante la pandemia de COVID-19 en 2020, donde fue el único condenado entre los asistentes; el robo de matafuegos en estaciones de servicio en 2018, causa por la que accedió a probation; y su detención en 2019 por tenencia de drogas, donde le secuestraron marihuana, cocaína y pastillas.

image En Flagrancia. Rodrigo Cid Andreolli también fue juzgado por violar la cuarentena en 2020.

También protagonizó un escándalo en un banco céntrico en 2021, donde increpó a empleados por un préstamo, y un incidente vial ese mismo año, tras chocar su vehículo y generar disturbios en la vía pública.

Uno de los hechos más graves ocurrió en septiembre de 2022, cuando chocó su camioneta contra un árbol en avenida Benavídez. Al asistirlo, la Policía encontró entre sus pertenencias cocaína, municiones y un arma de fuego sin numeración, lo que derivó en una condena por tenencia ilegal.

image Así quedó la camioneta de Rodrigo Cid.

A esto se suman denuncias de vecinos por disparar un arma de fuego en un consorcio, presuntamente tras discusiones por ruidos molestos y fiestas reiteradas; además de conflictos por violencia familiar, amenazas y daños desde su adolescencia.

Incluso, en medio de esos procesos, el joven fue internado en un centro de salud mental por consumo problemático de sustancias, luego de presentar episodios compatibles con crisis psiquiátricas tras el siniestro vial de 2022.

Reincidencia y prisión efectiva

En noviembre de 2022, la Justicia ya había dispuesto una pena de prisión efectiva, unificando condenas previas en suspenso y alcanzando un total de 3 años y 2 meses. En ese contexto, también se ordenó un seguimiento por sus problemas de adicciones dentro del sistema penitenciario.