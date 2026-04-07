Las mil y una del joven adinerado que volverá al Penal de Chimbas: fiesta clandestina, choque y agresiones a su hermano
Rodrigo Cid Andreolli aceptó una pena de prisión efectiva tras reconocer agresiones y amenazas contra su propio hermano y un policía. Su extenso historial de conflictos con la ley fue determinante para que la Justicia ordenara su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.
Provocador. Esta foto de Rodrigo Cid fue tomada tras el accidente que protagonizó en 2021.
En una resolución que pone fin a una nueva seguidilla de hechos violentos, Rodrigo Cid Andreolli, un joven sanjuanino con numerosos antecedentes penales, fue condenado a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado. La audiencia de homologación concluyó con su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.
El episodio que derivó en la condena ocurrió en el marco de un conflicto intrafamiliar. Según fuentes judiciales, el joven agredió físicamente a su hermano y lo amenazó de muerte en reiteradas oportunidades. Al intervenir la Policía, lejos de cesar su conducta, también atacó a un efectivo, sumando así un nuevo delito contra la administración pública. Por estos motivos, fue condenado como autor de lesiones leves -dos hechos, uno contra su hermano y otro contra un policía- y amenazas reiteradas, todas dirigidas hacia su familiar. La causa fue tramitada mediante un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, a cargo del fiscal Mario Panetta.
Un historial cargado de conflictos
El prontuario de Cid acumula una larga lista de episodios que, con el paso de los años, fueron agravando su situación judicial. Entre ellos, se encuentra su participación en una fiesta clandestina durante la pandemia de COVID-19 en 2020, donde fue el único condenado entre los asistentes; el robo de matafuegos en estaciones de servicio en 2018, causa por la que accedió a probation; y su detención en 2019 por tenencia de drogas, donde le secuestraron marihuana, cocaína y pastillas.
Uno de los hechos más graves ocurrió en septiembre de 2022, cuando chocó su camioneta contra un árbol en avenida Benavídez. Al asistirlo, la Policía encontró entre sus pertenencias cocaína, municiones y un arma de fuego sin numeración, lo que derivó en una condena por tenencia ilegal.
A esto se suman denuncias de vecinos por disparar un arma de fuego en un consorcio, presuntamente tras discusiones por ruidos molestos y fiestas reiteradas; además de conflictos por violencia familiar, amenazas y daños desde su adolescencia.
En noviembre de 2022, la Justicia ya había dispuesto una pena de prisión efectiva, unificando condenas previas en suspenso y alcanzando un total de 3 años y 2 meses. En ese contexto, también se ordenó un seguimiento por sus problemas de adicciones dentro del sistema penitenciario.