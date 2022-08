Le dicen el incorregible: el joven adinerado de las múltiples condenas, otra vez en problemas

En 2018 fue detenido y acusado de hurto reiterado por sustraer matafuegos de cuatro estaciones de servicios del Gran San Juan. Aquella vez se salvó de la condena. En agosto de 2019 le otorgaron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, con eso evitó el castigo a cambio de donar dinero y realizar trabajos comunitarios. La probation era por un año, pero no cumplió.

Cid 1.jpg Provocador. Esta foto de Rodrigo Cid fue tomada tras el accidente que protagonizó en 2021.

Según datos judiciales, Rodrigo Cid fue detenido de nuevo el 30 de mayo de 2019 en una casa de Rivadavia durante un procedimiento por droga de la Policía Federal. Allí le secuestraron más de 70 cigarrillos de marihuana, una veintena de papelitos con cocaína y decenas pastillas, según la causa judicial. Después fue excarcelado.

Mientras esa causa de la Justicia Federal seguía abierta, fue detenido en Concepción el 29 de junio de 2020 junto a otros 47 jóvenes por una fiesta clandestina en plena pandemia. A la mayoría de los imputados le dieron la probation, pero no a Rodrigo Cid Andreolli: fue al único que condenaron a 8 meses de prisión de cumplimiento condicional. Esto último, pese a sus antecedentes.

Como si no fuese demasiado con todo esto, no le faltaron los escándalos en 2021. El 23 de febrero de ese año protagonizó un choque con su Volkswagen Scirocco en Desamparados y salió en las noticias por burlarse de un policía y provocar a los periodistas. A los dos días, Cid Andreolli entró a un banco de Libertador y Rioja e increpó a los empleados porque no querían darle un préstamo de 20 mil pesos. Esa vez también terminó en una comisaría.

fiesta clandestina.jpg En Flagrancia. Rodrigo Cid Andreolli también fue juzgado por violar la cuarentena en 2020.

En ese derrotero, después tuvo que afrontar el juicio en el Tribunal Oral Federal por la causa por droga. En mayo último, el juez federal Carlos Echegaray lo condenó a 2 años de prisión en suspenso tras un acuerdo de juicio abreviado. Una de las condiciones fue que no volviera meterse en problemas, pero parece que no cumplió su palabra.

En estos días se conoció que Rodrigo Cid Andreolli fue denunciado por algunos de sus vecinos en un consorcio de calle Paula Albarracín de Sarmiento, al Sur de 9 Julio, en Capital. Lo confirmaron fuentes policiales, que aseguraron que la causa es investigada en la Seccional 28va y en un juzgado de instrucción. Lo acusan de amenazas y disparar un arma de fuego.

En la comisaría no quisieron hablar del caso, pero otros policías contaron que el problema se originó por las continuas fiestas y los ruidos molestos en el departamento de Rodrigo Cid Andreolli. Sus vecinos le reclamaron y eso desató la furia del joven, que sacó una pistola y efectuó disparos al aire y contra los tanques de agua de los otros departamentos, según fuentes del caso.

La versión es que luego del incidente y la denuncia, el “chico bien” desapareció del consorcio. Y la Policía ahora lo estaría buscando. Esto puede traer serios problemas al hijo de la familia empresaria, puesto que, si avanza la causa, quedaría preso por la condena en suspenso que tiene en la Justicia Federal y lo enviarían a cumplir ese castigo al penal de Chimbas.