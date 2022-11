El joven adinerado y con múltiples causas, otra vez condenado y cumplirá pena en el penal

Rodrigo Cid (24) , el joven adinerado y con numerosas caídas en la justicia, este miércoles fue nuevamente condenado por la justicia , pero esta vez no zafó de la prisión. La pena la cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial , provisoriamente estará en comisaría 23ra hasta que el Penal de Chimbas autorice el traslado.

daniel pringles.jpeg La fiscal Daniela Pringles y su ayudante fiscal.

Rodrigo Cid tenía dos condenas previas. La primera del 19 de junio de 2020 donde Flagrancia lo penó con 8 meses de prisión condicional. Y la segunda del 17 de mayo de 2022 (caso ocurrido en 2021) de 2 años en suspenso.

Tanto la fiscalía y el letrado defensor solicitaron al juez que también a Rodrigo Cid se le haga un seguimiento exhaustivo en el Servicio Penitenciario Provincial de su salud persona y su problema con las adicciones. El magistrado dio a lugar a este pedido y solicitó que en el Penal de Chimbas se le haga un seguimiento a toda hora por su adicción a estupefacientes. También pidió el decomiso del revolver que circulaba y que sea destruido.

maximiliano paez delgado.jpeg Abogado defensor, Maximiliano Páez Delgado

Esta audiencia de Cid tuvo idas y vueltas. El caso fue el pasado 27 de septiembre por la tarde. Rodrigo conducía su camioneta Ford Ranger por Avenida Benavidez de Oeste a Este y antes de Bonduel protagonizó un impactante choque, donde la camioneta terminó contra un árbol. Cid terminó inconsciente y cuando lo ayudaron, entre sus prendas le encontraron 2 balas, una bolsita de cocaína y en la interior de la camioneta un revolver calibre .22.

eduardo raed.jpeg Juez de Flagrancia, Eduardo Raed

El chico estuvo internado por varios días recuperándose de las heridas por el choque. Entre medio, la fiscal del caso y el abogado defensor -en ese momento era otro- llegó a un acuerdo para que el chico sea examinado psicológica y psiquiátricamente.

Se le hizo el examen y los 3 licenciados del Hospital General Julieta Lanteri expresaron que Cid comprende la criminalidad de los hechos. Como así también dijeron que es un chico que tiene adicción, es solitario y antisocial; tiene momentos de frustración por no tener lo que él quiere; tiene actitudes desafiantes con terceros y una tendencia muy fuerte a no seguir las reglas, además no muestra interés por querer mejorar.