Un desconocido abandonó una moto al ver a la policía en Rawson: el rodado no está denunciado como robado

Una moto fue hallada abandonada en el barrio Malimán, en Rawson, luego de que su conductor la arrojara al advertir la presencia policial y escapara a pie por el interior de las viviendas de la zona.
El sospechoso se escondió en las casas del barrio Malimán y no pudo ser aprehendido. Se investiga si fue robada en las últimas horas.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División GAM, quienes realizaban tareas de patrullaje cuando observaron a un hombre circulando sin casco a bordo de una moto. Al intentar entrevistarlo e interceptarlo, el sujeto abandonó el rodado y se dio a la fuga, perdiéndose entre los domicilios del barrio, por lo que no pudo ser aprehendido.
El vehículo en cuestión es una motocicleta marca Corven, modelo Energy 110 cc, color negro, dominio A063YWO. Tras el hallazgo, los uniformados verificaron su situación registral y constataron que no presenta pedido de secuestro vigente.
No obstante, se investiga si podría haber sido sustraída en las últimas horas y aún no denunciada por su propietario.
Se escribió el acta de hallazgo y el rodado fue trasladado a la sede de la Subcomisaría Ansilta. La motocicleta permanecerá alojada en esa dependencia hasta tanto se determine y localice a su dueño.