jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se "regaló"

Un desconocido abandonó una moto al ver a la policía en Rawson: el rodado no está denunciado como robado

El sospechoso se escondió en las casas del barrio Malimán y no pudo ser aprehendido. Se investiga si fue robada en las últimas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-12 at 01.04.19

Una moto fue hallada abandonada en el barrio Malimán, en Rawson, luego de que su conductor la arrojara al advertir la presencia policial y escapara a pie por el interior de las viviendas de la zona.

Lee además
Un hombre atrapó a un ladró y recuperó su moto en Capital.
Capital

Vio cómo robaban su moto, siguió al ladrón, lo atrapó y lo entregó a la Policía
buscaban droga y encontraron el botin de un robo: debera pagar $120.000 y trabajar gratis
Probation

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División GAM, quienes realizaban tareas de patrullaje cuando observaron a un hombre circulando sin casco a bordo de una moto. Al intentar entrevistarlo e interceptarlo, el sujeto abandonó el rodado y se dio a la fuga, perdiéndose entre los domicilios del barrio, por lo que no pudo ser aprehendido.

El vehículo en cuestión es una motocicleta marca Corven, modelo Energy 110 cc, color negro, dominio A063YWO. Tras el hallazgo, los uniformados verificaron su situación registral y constataron que no presenta pedido de secuestro vigente.

No obstante, se investiga si podría haber sido sustraída en las últimas horas y aún no denunciada por su propietario.

Se escribió el acta de hallazgo y el rodado fue trasladado a la sede de la Subcomisaría Ansilta. La motocicleta permanecerá alojada en esa dependencia hasta tanto se determine y localice a su dueño.

Temas
Seguí leyendo

Hallan un aire acondicionado que había sido robado en Pocito

Tenía su camioneta radiada e intentó sacarla a la fuerza en Rivadavia: no lo dejaron y escupió a un policía

Detienen al "Droguita" Capital, el menor implicado en varios hechos delictivos

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Golpe a delincuentes profesionales: secuestran una moto que había sido robada en Mendoza

Hay fecha para el juicio a los cuatro federales acusados de robar $20.000.000 a un camionero en Vallecito

Delincuentes se llevaron un televisor y ventiladores de un centro de salud de 25 de Mayo

Se fue de vacaciones y cuando volvió encontró saqueada su casa en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García
Empaque bajo parral. La modalidad permite cosechar y acondicionar la uva de mesa en el mismo viñedo, reduciendo manipulación, deshidratación y costos para los productores sanjuaninos.
Pedido histórico

La uva de mesa sanjuanina ganó una batalla: recuperó una práctica que reduce pérdidas y costos

Las carnicerías de San Juan preparan un nuevo aumento (foto ilustrativa). 
Atención

Advierten que la carne volverá a subir en San Juan la próxima semana

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis
Probation

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis