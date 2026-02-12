Advierten que la carne volverá a subir en San Juan la próxima semana

El panorama para los sanjuaninos vuelve a complicarse ante la confirmación de que se viene un nuevo aumento de la carne en San Juan, por lo que es necesario preparar el bolsillo para los próximos días. Según explicó el empresario y abastecedor local Sebastián Parra , el escenario actual está marcado por una suba inminente que se verá reflejada en los mostradores a partir de la semana que viene. E ste incremento responde directamente a que el precio del novillo gordo en pie ha subido considerablemente en las últimas 48 horas, con saltos de 300 y 500 pesos en jornadas consecutivas.

Golpe al bolsillo Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

Parra detalló este jueves, en diálogo con radio Estación Claridad, que este fenómeno de precios al alza se explica por una crítica falta de oferta de animales. Tras un 2024 que fue calificado como el peor año de consumo de carne en el último siglo, muchos productores decidieron no reponer su hacienda por temor a no poder venderla, lo que hoy genera un desequilibrio donde hay pocos animales para la demanda existente. Además, existe la posibilidad de que parte de la hacienda se esté reteniendo a la espera de que se concreten nuevas aperturas de exportación, lo que tensiona aún más los precios internos.

Se estima que este nuevo ajuste se traduzca en un incremento de entre el 5% y el 10%, lo que representa aproximadamente 1.000 o 1.500 pesos adicionales por kilo para el consumidor final.

Este nuevo golpe no es un hecho aislado, ya que la carne viene subiendo hace días y arrastra una tendencia alcista durante todo el año. En lo que va del periodo actual, se ha registrado un aumento promedio del 10% en los mostradores, aunque dependiendo del comercio y la zona, algunos cortes han experimentado subas de hasta el 15%. La situación se suma a un historial reciente donde, tras el Día de la Madre, el consumo ya había caído un 30% debido a la pérdida del poder adquisitivo de los sanjuaninos.

Para intentar mitigar el impacto de estos incrementos, existen alternativas que permiten conseguir valores más acomodados antes de que la nueva lista de precios se generalice. Una de las opciones más efectivas es recurrir a los mercados mayoristas, ferias o realizar compras de cortes enteros y piezas completas, lo que permite obtener una diferencia sustancial de precio respecto al fraccionamiento minorista.