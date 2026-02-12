Últimos días para denunciar daños por el granizo y acceder a la asistencia económica

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó que este viernes 13 de febrero finaliza el plazo para que los productores damnificados por la tormenta de granizo del 30 de enero realicen la correspondiente denuncia por los daños sufridos en sus cultivos.

El trámite es obligatorio para quienes deseen acceder al Programa de Asistencia Económica Agrícola para Contingencias Climáticas, destinado a respaldar a trabajadores rurales que hayan registrado pérdidas como consecuencia de eventos meteorológicos adversos.

Desde la Dirección de Contingencia y Registro de Productores, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, indicaron que la gestión debe hacerse de manera presencial en el Centro Cívico. Además, remarcaron la importancia de contar con el Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA) al día.

De todos modos, precisaron que quienes aún no tengan el RUPA actualizado o tramitado igualmente deben presentar la denuncia, ya que el organismo continúa desarrollando nuevas líneas de acompañamiento para el sector.

La documentación se recibe en la Dirección de Contingencia y Registro de Productores, ubicada en el cuarto piso, Núcleo 5, del Centro Cívico, de 8 a 13. Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 430-8326 o 430-6345.