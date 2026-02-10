Consultoras no creen que la inflación baje tanto como estima Luis Caputo

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, se moostró confiado en que el costo de vida irá converjiendo hacia niveles internacionales cercanos al 1 por ciento, las consultoras no son tan optimistas.

Es que advierten sobre el peso que tienen los servicios en la canasta de precios. LCG advirtió que “cuestiones metodológicas aparte, seguimos pensando que es difícil que el nivel de inflación converja rápidamente a tasas por debajo del 1% en el corto plazo”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

"La inercia sigue siendo relevante y un empuje de la actividad podría alentar pujas distributivas ausentes hasta el momento (salarios, recomposición de márgenes)", indicó.

Para Equilibra, "las diferencias con el IPC actualizado (ENGHo 2017/18) fueron mínimas en la medición mensual", y calculó que la interanual, que el Indec informó en 32,4%, habría sido de 32,9% con la nueva metodología, no mucho más alta.

Para EcoGo, en tanto, “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,7% mensual” para febrero.

Además, “la categoría Alimentos exhibe una dinámica más moderada, aunque con una leve aceleración, con variaciones semanales que se ubican en un rango de entre 0,5%y 0,8%”.

Señalaron que "la combinación de ajustes tarifarios y la persistencia de aumentos en alimentos continúa ejerciendo presión sobre el nivel general de precios durante febrero".__IP__

Analytica, en tanto, tiene como proyección preliminar para el IPC de febrero un 2,2%, bastante por debajo de 2,9% de enero. Equilibra reestimó su número para este mes y ahora espera un 2,3%.

