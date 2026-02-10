Miércoles nublado y ventoso para San Juan

Este miércoles 11 de febrero se presentará con cielo parcialmente nublado y condiciones ventosas en San Juan, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada, la temperatura mínima rondará los 19°C, mientras que por la mañana el termómetro ascenderá hasta los 23°C, con vientos intensos del sector sur, que podrían registrar ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde, el viento continuará siendo protagonista, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, y una temperatura máxima cercana a los 31°C. Hacia la noche, el cielo se mantendrá algo nublado y el ambiente seguirá templado, con registros en torno a los 26°C.

