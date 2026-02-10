martes 10 de febrero 2026

Encuentro

Caputo se reunió con referentes del mercado: ¿Flexibilizan el cepo?

Tras anunciar en redes sociales que habría "novedades", el ministro Luis Caputo mantuvo un encuentro "VIP" en el que habría adelantado el levantamiento de alguna medida restrictiva dictada por el Banco Central.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Economía convocó esta tarde a una reunión con referentes del mercados a los que se les explicarían anuncios inminentes.

Las autoridades invitaron a algunas sociedades de bolsa, donde circula el rumor de una posible flexibilización del cepo, indicó Clarín.

Entre los invitados, figura Puente, Cocos y Allaria, tres de los principales agentes de liquidación y compensación (Alyc) y de buen diálogo con el equipo económico.

El ministro mantuvo al mediodía un almuerzo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En la publicación del encuentro, anunció que "habrá novedades" en las próximas horas.

Una de las hipótesis es que se levantará la restricción cruzada que impide a las empresas que compraron dólares oficiales comprar bonos en dólares durante 90 días.

El Banco Central la repuso en septiembre, antes de las elecciones, para evitar un mayor drenaje de reservas.

"El gobierno levantará la restricción CEPO sobre las operaciones de Blue Chip Swap para empresas de $200 millones de pesos (US$143.000 al día), que prohíbe a los participantes del Tesoro obtener bonos a través de Euroclear para su venta", indica el mensaje.

La otra hipótesis es que "las acciones argentinas se incluirían en los índices MSCI", un indicador de referencia para los fondos globales del que la Argentina está excluida.

Sería una noticia muy esperada por el mercado porque permitiría acelerar el flujo de capitales hacia activos locales.

También se habla de la autorización para que el sector financiero pueda otorgar créditos en dólares a sectores que no ingresan divisas al país.

Según fuentes del equipo económico, el Presidente tiene pendiente un decreto para avanzar en ese camino y el Banco Central será el encargado de reglamentarlo.

