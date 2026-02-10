Inflación: Caputo habló de "reacomodamiento de precios relativos"

El ministro de Economía, Luis Caputo , dijo que el 2,9% de inflación en enero se dio “en un contexto de reacomodamiento de precios relativos” y confió en que la inflación irá hacia niveles internacionales , en un mensaje que fue retuiteado por el presidente Javier Milei.

Oficial Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%

Precios La inflación en CABA saltó al 3,1% en enero y alcanzó su nivel más alto en 10 meses

Caputo dijo que “esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los seis meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2”.

Y aseguró que “el programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central".

Caputo dijo que "esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas”.

En su punteo, el ministro de Economía señaló:

La inflación de enero arrojó una variación mensual de 2,9%. La inflación núcleo fue de 2,6%, en tanto la variación de las categorías regulados y estacionales fue de 2,4% y 5,7%.

La variación interanual del índice de Precios al Consumidor Nacional fue de 32,4%, con una suba de 28,1% en los bienes y 42,1% en los servicios.

La división "Prendas de vestir y calzado" registró una baja de 0,5%, siendo la cuarta caída en los últimos 13 meses. La variación interanual fue de 15,6%.

Esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los 6 meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2.

El programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del BCRA. Esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas.