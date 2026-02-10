martes 10 de febrero 2026

Dato

Inflación: Caputo habló de "reacomodamiento de precios relativos"

El ministro de Economía relativizó el alza de precios sostenido, y confió en que la inflación en Argentina convergerá en "niveles internacionales".

Por Agencia NA
image

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el 2,9% de inflación en enero se dio “en un contexto de reacomodamiento de precios relativos” y confió en que la inflación irá hacia niveles internacionales, en un mensaje que fue retuiteado por el presidente Javier Milei.

Caputo dijo que “esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los seis meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2”.

Y aseguró que “el programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central".

Caputo dijo que "esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas”.

En su punteo, el ministro de Economía señaló:

  • La inflación de enero arrojó una variación mensual de 2,9%. La inflación núcleo fue de 2,6%, en tanto la variación de las categorías regulados y estacionales fue de 2,4% y 5,7%.

La variación interanual del índice de Precios al Consumidor Nacional fue de 32,4%, con una suba de 28,1% en los bienes y 42,1% en los servicios.

La división "Prendas de vestir y calzado" registró una baja de 0,5%, siendo la cuarta caída en los últimos 13 meses. La variación interanual fue de 15,6%.

Esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los 6 meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2.

El programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del BCRA. Esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas.

