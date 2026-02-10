martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Senado

¿Qué negoció Patricia Bullrich con aliados por los votos para aprobar la reforma laboral?

Patricia Bullrich es la figura clave de las negociaciones del oficialismo en el Senado con bloques aliados, de cara a la aprobación de la reforma laboral que se tratará este miércoles 11.

Por Agencia NA
image

Como parte de la negocación con bloques aliados por la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, acordó que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

Lee además
la discusion de la reforma laboral, desde la optica sanjuanina
Tiempo debate

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina
tras el pedido de orrego y otros gobernadores, la gestion de milei elimino la baja de ganancias en la reforma laboral
Alivio para las provincias

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral

“En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes, y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social”, destacó.

El capítulo impositivo, en tanto, se mantendrá con excepción de la rebaja de Ganancias, con lo cual se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para medianas empresas (RIMI) que establece beneficios fiscales para las nuevas inversiones como la amortización acelerada de ganancias y del IVA.

Bullrich aclaró además que “los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial”, ya que "si aquellos que no son bancos son, digamos, pagadores de salario y no tienen las mismas exigencias que un banco, pueden generar enormes problemas".

“Así que eso lo hemos sacado. El Banco Central podrá darle a billeteras virtuales, que hoy no son bancos, la categoría de banco”, añadió.__IP__

La situación de los periodistas

Bullrich ratificó además que se derogará el Estatuto del Periodista pero habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

“Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos”, afirmó la legisladora.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional extenderá las sesiones extraordinarias, en busca de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo

Mirá qué diputado conducirá la comisión de Trabajo, en tiempos de reforma laboral

Labor Parlamentaria: no hubo acuerdo en el Senado y la reforma laboral se votará por capítulos

El Gobierno reúne a la mesa política antes del debate de la reforma laboral de Milei

Reforma Laboral: el gobierno eliminaría el cambio en Ganancias a pedido de los gobernadores

Reforma laboral: un gobernador denunció amenazas del kirchnerismo

Contra la CGT, ATE llamó a los trabajadores al paro el 11 de febrero

Reforma Laboral: Los "duros" del gobierno no quieren negociar Ganancias con los gobernadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno freno el paro de transporte con la conciliacion obligatoria
Conflicto

El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: De milagro están vivos
Siniestro

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos
Sanjuaninos por el Mundo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro
Rifa

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas