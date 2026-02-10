¿Qué negoció Patricia Bullrich con aliados por los votos para aprobar la reforma laboral?

Como parte de la negocación con bloques aliados por la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, acordó que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

“En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes , y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social”, destacó.

El capítulo impositivo, en tanto, se mantendrá con excepción de la rebaja de Ganancias, con lo cual se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para medianas empresas (RIMI) que establece beneficios fiscales para las nuevas inversiones como la amortización acelerada de ganancias y del IVA.

Bullrich aclaró además que “los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial”, ya que "si aquellos que no son bancos son, digamos, pagadores de salario y no tienen las mismas exigencias que un banco, pueden generar enormes problemas".

“Así que eso lo hemos sacado. El Banco Central podrá darle a billeteras virtuales, que hoy no son bancos, la categoría de banco”, añadió.__IP__

La situación de los periodistas

Bullrich ratificó además que se derogará el Estatuto del Periodista pero habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

“Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos”, afirmó la legisladora.