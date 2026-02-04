miércoles 4 de febrero 2026

Negociaciones

Reforma Laboral: Los "duros" del gobierno no quieren negociar Ganancias con los gobernadores

La desfinanciación de las provincias por los cambios en Ganancias dentro del proyecto de Reforma Laboral es el nudo a desatar con los mandatarios provinciales dialoguistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El “ala dura” del Gobierno mantiene su postura de reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades que está contemplada en la reforma laboral, pese a la resistencia y la predisposición de los gobernadores para negociar ese punto del articulado del proyecto de ley.

La información fue publicada por NA de fuentes oficiales después de la reunión de mesa política que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó hoy en la Casa Rosada.

“La discusión pasa por mantener o eliminarla reducción de Ganancias para sociedades, y por ahora prevalece la posición del ‘ala dura’”, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes al tanto de la reunión, en referencia al grupo que encabezan el asesor Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Es más, los Caputo garantizan que no cederán en la posición y que la ley saldrá tal cual fue redactada. Una fuente del ministerio de Economía anticipó que “solo habrá lugar para modificaciones cosméticas”.

Ese punto es fuertemente resistido por algunos gobernadores, incluso aliados, que contraponen que la baja del tributo afecta la recaudación de las provincias. por lo que proponen su eliminación o un esquema de compensación para los distritos.

El Gobierno se muestra inflexible con ese pedido a pesar del apoyo que la mayoría de los jefes provinciales le dieron a Javier Milei para el debate por la reforma laboral. Desde el entorno del ministro del Interior, Diego Santilli, aseguran incluso que la reunión de los mandatarios prevista para este miércoles en el CFI se suspendió por “gestión directa” del funcionario.

En el ala de los negociadores, mientras tanto, están la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el propio Santilli, quienes se muestran abiertos a consensuar posturas e introducir cambios durante la sesión.

Incluso, ante un eventual escenario complejo para el grueso del articulado, este grupo no descartan dejar afuera la demanda, pero por ahora se imponen los Caputo.

Temas
