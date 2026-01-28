miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negociaciones

Senadores aliados le reclamaron a Bullrich cambios en la reforma laboral

La senadora libertaria consideró que el encuentro con senadores aliados sobre la reforma laboral dejó "acuerdos consolidados". Los legisladores le dejaron una lista de pedidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una jornada intensa de actividad política, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó una reunión estratégica con senadores de los bloques aliados para pulir los detalles del proyecto de reforma laboral. El encuentro, que duró más de dos horas en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR), tuvo como objetivo central recolectar y "pasar en limpio" las modificaciones solicitadas por los legisladores para garantizar el avance del dictamen de mayoría en las sesiones extraordinarias.

Lee además
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich
Cuenta regresiva

Bullrich comenzará las reuniones con los dialoguistas por la reforma laboral: los reclamos y las negociaciones
lali esposito reacciono fuerte a la imagen de fatima florez y javier milei con el titulo de una cancion
Mensaje

Lali Espósito reaccionó fuerte a la imagen de Fátima Florez y Javier Milei con el título de una canción

Al término del cónclave, Bullrich se mostró optimista y afirmó que existe un "acuerdo bastante consolidado" que permitirá avanzar hacia la sanción de la ley, prevista idealmente para la primera quincena de febrero. Sin embargo, la senadora reconoció que el texto original sufrirá modificaciones para atender los reclamos de las provincias y de la bancada radical.

Los ejes de la negociación: Ganancias y recursos provinciales

Uno de los puntos de mayor tensión es el capítulo fiscal, específicamente lo referido al impuesto a las Ganancias. El proyecto actual contempla una reducción de cuatro puntos porcentuales en la alícuota para grandes sociedades, una medida que genera fuerte resistencia entre los gobernadores aliados. Dado que este tributo es coparticipable, las provincias temen una caída significativa en sus recursos.

Según fuentes cercanas a la negociación, los mandatarios provinciales han planteado dos alternativas: eliminar directamente la reducción impositiva o estirar los plazos para mitigar el impacto fiscal inmediato. Desde el oficialismo, figuras como Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, se muestran dispuestos a ceder en este punto para asegurar el acompañamiento de provincias como Salta, Misiones, Corrientes y Santa Cruz.

La pulseada por los aportes sindicales

Otro reclamo fundamental proviene de la UCR, que cuenta con diez votos decisivos en la Cámara Alta. El bloque radical insiste en volver a incluir un artículo que fue retirado del proyecto tras las presiones de la CGT: la eliminación de los aportes obligatorios que realizan los trabajadores no afiliados a los sindicatos.

Este beneficio, que genera ingresos millonarios a los gremios —estimados en u$s685 millones anuales solo para los diez sectores más grandes—, es visto por el radicalismo como una herramienta necesaria para "licuar el poder" sindical. Aunque el ala más dura del Gobierno, representada por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, originalmente apoyaba esta medida, el Ejecutivo la había descartado por pragmatismo político ante la central obrera. Ahora, la insistencia de los senadores aliados vuelve a poner el tema sobre la mesa de discusión.

Diferenciación para PyMES y próximos pasos

Durante la reunión, el senador radical Eduardo Vischi subrayó la necesidad de establecer diferenciaciones entre empresas grandes, medianas y chicas, argumentando que no se puede aplicar la misma normativa a todos los sectores por igual. Vischi reafirmó el compromiso de colaborar para que la ley salga, asegurando que "la sociedad la está esperando", pero insistió en que deben resolverse las cuestiones federales y tributarias pendientes.

A partir de ahora, se iniciará una nueva etapa de diálogo entre el Senado y la Casa Rosada para terminar de redactar el articulado final. El oficialismo busca evitar nuevas derrotas legislativas y aspira a llegar al mes de marzo con la ley sancionada, lo que requerirá un delicado equilibrio entre las demandas de los gobernadores y las convicciones del ala económica del Gobierno

Temas
Seguí leyendo

Milei buscará que el Congreso ratifique la adhesión al Consejo de Paz de Donald Trump

ATE sumó otra denuncia contra un funcionario clave de Milei por pagar sobre precios

Los gremios "duros" de la CGT debaten acciones contra la reforma laboral

Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: "No va a poder pagar las jubilaciones"

Golpeó la camioneta en la que viajaba Milei y terminó detenido

Gobernadores de la Patagonia le pidieron al Congreso la Ley de Emergencia Ígnea

En su gira marplatense, Milei visitó una fábrica y habló del helado argentino

Es sinónimo de hamburguesa, pero puede cerrar y dejar 450 trabajadores en la calle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
milei difundio un audio de cristina kirchner que menciona a san juan y un exgobernador: no va a poder pagar las jubilaciones
Impactante

Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: "No va a poder pagar las jubilaciones"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona
Temporal

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Te Puede Interesar

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40
Inclemencias climáticas

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40