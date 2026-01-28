miércoles 28 de enero 2026

ATE sumó otra denuncia contra un funcionario clave de Milei por pagar sobre precios

Según ATE, el influyente funcionario pago 7 millones de dólares por un software que valía 600.000. La denuncia se suma a otras realizadas en los últimos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Demian Reidel, presidente de la firma Nucleoeléctrica Argentina S.A. y estrecho asesor del presidente Javier Milei, enfrenta graves acusaciones por irregularidades en la contratación de servicios de limpieza y la adquisición de software. Las denuncias, impulsadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y personal técnico de la propia empresa, señalan perjuicios económicos que superarían los 6,5 millones de dólares.

Sobreprecios en limpieza y presiones internas

La primera denuncia contra Reidel fue confirmada por Fernando Pérez, secretario general de ATE Zárate, y se basa en una presentación del ingeniero Juan Pablo Norazco (o Nolasco Sáenz), gerente de las plantas Atucha I y II,. Según los documentos presentados ante el Comité de Integridad de la empresa, se detectó un sobreprecio del 140% en la contratación de servicios de limpieza para las centrales Atucha 1 y 2, Embalse y el Hotel de Baradero.

Aunque el servicio debería haber costado aproximadamente 600.000 dólares, el contrato se firmó por casi 7 millones de dólares. La investigación señala que la contratación fue directa y sin licitación, bajo el argumento de que existía un único proveedor. El expediente detalla además que varios administradores de planta, entre ellos la contadora Camila Martina, se negaron a firmar la documentación, lo que derivó en presiones internas que incluyeron mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y auditorías sorpresivas para intentar "justificar" los costos elevados.

Irregularidades en la compra de software

A esta situación se suma una segunda denuncia por la adquisición del sistema de gestión administrativa SAP S/4HANA. Según lo investigado por el sindicato ATE, la compañía habría pagado 7 millones de dólares por un software que tendría un valor de mercado de 600.000 dólares, lo que representaría un sobreprecio superior al 1000%. Debido a esto, se ha solicitado formalmente la cancelación de la compra y una auditoría exhaustiva de los hechos.

Consecuencias y perfil del funcionario

Ante la gravedad de los hechos, el directorio de Nucleoeléctrica resolvió frenar la licitación de limpieza y apartar de sus funciones al gerente general, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos considerados hombres de confianza de Reidel.

Demian Reidel es un economista con un perfil técnico destacado y una fuerte impronta ideológica, habiendo formado parte del equipo de Federico Sturzenegger en el Banco Central. Actualmente, es uno de los asesores más cercanos a Javier Milei, colaborando activamente en la agenda de desregulación económica del gobierno.

La Justicia ya habría tomado intervención en el caso para investigar las irregularidades detectadas a través del sistema administrativo SAP.

