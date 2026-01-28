Lali Espósito reaccionó fuerte a la imagen de Fátima Florez y Javier Milei con el título de una canción

En un nuevo capítulo del histórico enfrentamiento entre la cantante y el mandatario, Lali Espósito utilizó sus redes sociales para lanzar punzantes mensajes cargados de ironía y reclamos sociales. La reacción de la artista se produjo luego de la reciente aparición pública de Javier Milei junto a Fátima Florez en el Teatro Roxy de Mar del Plata, un episodio que ha generado controversia en medio de un contexto nacional delicado.

Tras la presentación de Milei en la costa atlántica, la cual fue criticada por diversos sectores al considerarse un "descuido de sus responsabilidades institucionales" por volcarse al entretenimiento, la cantante compartió un fragmento de su canción "Payaso" . A través de sus historias de Instagram, ante sus más de 12 millones de seguidores, Lali publicó la letra: “Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso” , lo que fue interpretado de inmediato como un mensaje directo hacia la performance mediática del Presidente.

image

Curiosamente, este cruce se da poco después de que Fátima Florez revelara en una entrevista que el propio Milei habría incorporado canciones de Lali Espósito a su lista de reproducción personal, tras su paso por Mar del Plata.

El reclamo por la Patagonia: "El Estado no responde"

Sin embargo, la crítica de la artista no se limitó a lo personal o artístico. Lali redobló la apuesta vinculando la actitud del mandatario con la grave crisis ambiental que atraviesa la provincia de Chubut, donde los incendios forestales han persistido por más de 45 días.

image

La cantante compartió un video viral que denuncia la pérdida de más de 35 mil hectáreas arrasadas por el fuego, acompañándolo con un contundente reclamo: “La Patagonia y tus derechos arden. El Estado no responde. Exigimos prevención, recursos y acción urgente”. De esta manera, Espósito se sumó a las voces de periodistas y analistas que cuestionan la conveniencia de las apariciones públicas del Presidente en eventos de espectáculos mientras el sur del país enfrenta una emergencia de tal magnitud.

Críticas cruzadas en un contexto delicado

Lali no ha sido la única en señalar lo inoportuno del comportamiento presidencial. Figuras como el periodista Baby Etchecopar también manifestaron que la participación de Milei en shows mediáticos en este momento "no es oportuna". Mientras la respuesta estatal ante los incendios es calificada como "insuficiente" por los sectores afectados, la tensión entre la cultura y el Ejecutivo continúa escalando, con Lali Espósito posicionándose una vez más como una de las voces críticas más visibles de la escena artística argentina.