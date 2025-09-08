martes 9 de septiembre 2025

Muy picante

Lali cruzó durísimo a Milei y a sus votantes: "Todos payasos, un chiste son"

Lali Espósito habló por primera vez de su nueva canción: "Payaso". No le esquivó a las preguntas y confirmó lo que todos pensábamos sobre su tema dedicado al presidente. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lali Espósito se tatuó una parte de su cuerpo durante un casamiento.



Este domingo, en medio de la derrota electoral de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, Lali Espósito sacó un nuevo tema y las referencias no tardaron en llegar. Todas apuntaban al presidente Javier Milei y el lanzamiento del tema no pudo haber sido más oportuno.

El nuevo tema forma parte de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama y está lleno de mensajes que apuntan directamente contra Milei y su equipo de Gobierno. "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, dice la letra, en alusión al animal elegido por Milei como emblema de su espacio político.

laliss

Pero lejos de alejarse de la política y sin temor a lo que puedan decir en las redes sociales, Lali fue entrevistada por LAM y redobló la apuesta. No le tuvo miedo a la pregunta de Pepe Ochoa que antes de despedirla lanzó: "Sacaste un tema que todo el mundo dice se lo estás dedicando a Javier Milei. ¿Se lo estás dedicando al presidente?.


La confianza en el gobierno de Javier Milei, en su nivel más bajo



"A todos los payasos. Él y toda esa gente, payasos. Un chiste son", sentenció la artistas para luego despedirse con un beso. Su nombre, inmediatamente se convirtió en tendencia porque la cantante vino a confirmar lo que todos ya sabían: la guerra contra Milei no ha terminado.

