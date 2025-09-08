lunes 8 de septiembre 2025

Adiós para siempre

Mauro Icardi borró a Wanda de su piel: el tatuaje tapado que desató polémica en redes

Mauro Icardi tapó los tatuajes dedicados a Wanda Nara y lo mostró en una foto junto a la China Suárez, generando debate en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mauro Icardi dio una señal clara de que decidió dejar atrás una etapa de su vida. Una foto publicada por la China Suárez en redes sociales reveló un detalle que no pasó inadvertido: el futbolista ya no luce los tatuajes que tenía en honor a Wanda Nara. El nombre de la empresaria, su retrato y sus iniciales fueron cubiertos con una amplia franja negra en su brazo izquierdo.

La postal los muestra juntos en una terraza con vista nocturna al Bósforo, en Estambul. Ambos vistieron en tonos oscuros, transmitiendo complicidad y cercanía, mientras la actriz posa sonriente junto al delantero del Galatasaray, quien la sostiene de la cintura con el brazo que ahora es centro de comentarios.

image

Mauro Icardi se borró los tatuajes de Wanda Nara

No es la primera vez que este tema genera debate. Hace unas semanas, durante una producción de fotos de la UEFA Champions League, se advirtió que Icardi había “borrado” digitalmente el tatuaje en cuestión. En aquellas imágenes, difundidas en su Instagram, el jugador posaba con la camiseta del club turco y la cinta de capitán, pero el detalle de su piel modificada llamó más la atención que la sesión misma. La edición fue interpretada como un mensaje directo hacia su exesposa en medio del proceso de separación y los conflictos legales que arrastran.

image

En redes sociales, los usuarios especularon sobre si el futbolista realmente había decidido eliminar el tatuaje, si solo lo tapaba en ciertas ocasiones o si se trataba de una simple edición digital. La falta de confirmación oficial alimentó las conjeturas, pero el gesto fue leído como un cierre definitivo a su vínculo con Wanda Nara.

Según trascendió, Icardi habría prometido quitarse el tatuaje tras la ruptura, aunque ella aseguró públicamente que el plazo pactado ya venció sin que él lo cumpliera. En recientes declaraciones, Wanda sugirió que el acercamiento del delantero con la China Suárez podría responder más a una provocación que a una relación consolidada.

En lo deportivo, Icardi también atraviesa un proceso de cambio. Después de una larga recuperación por una lesión de rodilla que lo mantuvo nueve meses fuera de las canchas, volvió a jugar y marcó un gol en la victoria de su equipo frente al Rizespor. En lo personal, afianza su vida en Estambul junto a la actriz y a sus hijos, en un presente que marca distancia definitiva con su historia anterior.

