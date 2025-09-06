sábado 6 de septiembre 2025

Griselda Siciliani se cansó de las indirectas de Flor Vigna y le respondió de manera letal

A la actriz no le gustó nada que la cantante la ningunee en sus letras y por tal razón se metió en la pelea por redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La ahora cantante Flor Vigna lanzó en las últimas horas “Apunta y Dispara”, canción y videoclip juntos. Los seguidores de Vigna expresaron que este videoclip mostraba el lado más combativo de la exmodelo. Tras el video, la que salió al cruce con ella es Griselda Siciliani.

La actriz se sintió atacada y respondió las indirectas, de forma letal, en sus redes sociales. Cabe destacar que ambas estuvieron en pareja con, Luciano Castro.

Qué le respondió Griselda Siciliani a Flor Vigna

En sus últimas publicaciones de Instagram, la actriz compartió videos y fotos del rodaje de los últimos episodios de la tercera temporada de Envidiosa. Pero una de las imágenes llamó la atención de sus seguidores: Griselda se retrató con una remera puesta, con una singular frase grabada:Everything me resbala”.

image

Sus fans, convencidos de que esta postal iba dirigida directamente hacia Vigna, lo celebraron haciéndose eco de otra picante oración: “Para las envidiosas”, en referencia a la popular serie de Netflix y por supuesto, a la exnovia de Luciano Castro.

Sin embargo, Siciliani escogió el silencio. Al menos públicamente, no se pronunció sobre la provocadora canción de Flor. La morocha prefiere mantenerse enfocada en su relación con el actor y los éxitos profesionales que ambos estelarizan

