Daniela Celis generó indignación en las redes por unas fotos subidas de tono

La ex participante de Gran Hermano 2022 , Daniela Celis , nuevamente encendió las redes sociales con una serie de fotos provocativas, aunque esta vez la respuesta del público no fue del todo positiva. Luego de su mediática ruptura con Thiago Medina, muchos de sus seguidores comenzaron a cuestionar su comportamiento en redes.

Lejos de recibir halagos como en ocasiones anteriores, Celis —conocida popularmente como “Pestañela”— fue duramente criticada por un detalle recurrente en sus imágenes: posar con la boca abierta. Lo que parecía un simple gesto estético desató una oleada de comentarios negativos. “Tenés un cuerpazo, pero cerrá la boca”, “¿Siempre igual?”, “Mostrás tanto los dientes que parecés sponsoreada por un dentista”, fueron solo algunas de las frases que inundaron sus publicaciones recientes.

La sesión más polémica fue una en la que aparece en ropa interior y con bucaneras, que, si bien generó gran impacto visual, también multiplicó las críticas. Algunos usuarios incluso llegaron a señalar que el gesto la hacía lucir “ordinaria” o “incómoda”.

Este no es el primer episodio en el que la influencer enfrenta la furia de los internautas. Semanas atrás, fue objeto de burlas tras confesar que había “gomitado toda la noche” al enterarse de un supuesto affaire entre su ex, Thiago, y La Tana Fenocchio.

Aunque Celis continúa apostando por un perfil sensual en sus redes, cada vez se hace más evidente que una parte del público ya no la acompaña con el mismo entusiasmo. ¿Cambio de estrategia o simplemente efecto del desgaste mediático?