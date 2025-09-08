Lamine Yamal aclaró los rumores de ruptura con Nicki Nicole con un video que se volvió viral

Tras la goleada de España frente a Turquía en las Eliminatorias al Mundial 2026, Lamine Yamal sorprendió a todos al mostrarse en una videollamada con Nicki Nicole . El joven delantero del Barcelona y la Selección española eligió una manera muy especial de poner fin a las versiones que aseguraban una crisis con la cantante argentina.

Durante los últimos días, las redes sociales habían explotado con rumores de separación entre Yamal y la rosarina, especialmente porque ambos habían dejado de publicar fotos juntos en Instagram. Sin embargo, el futbolista aprovechó la euforia posterior a la victoria para dar una respuesta contundente.

El momento quedó registrado gracias a su compañero Nico Williams, quien grabó a Yamal en el vestuario mientras revisaba su celular con una sonrisa. Entre risas, Williams preguntó: “Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?” y, al enfocar la pantalla, dejó ver de fondo una imagen con una mujer que, según los usuarios, era claramente Nicki Nicole. Para reforzar la escena, Williams agregó un mensaje en el video: “Mi chaval está enamorado”, cerrando así las especulaciones.

Pero no fue la primera demostración de amor de la pareja en los últimos días. Previamente, Yamal había organizado una cena romántica con velas, torta, pétalos de flores y globos con forma de corazón. Nicki Nicole compartió parte de la celebración en sus redes, con una frase cargada de poesía: “Dicen que del caos nacen las estrellas, y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad”.

image

La respuesta del delantero no tardó en llegar. Con un escueto pero revelador “Superestrella”, Yamal dejó en claro que su relación con Nicki Nicole está más firme que nunca. Lejos de una crisis, los gestos y mensajes románticos muestran que atraviesan un presente lleno de complicidad y ternura.