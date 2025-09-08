lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras el escándalo

Lamine Yamal aclaró los rumores de ruptura con Nicki Nicole con un video que se volvió viral

El crack del Barcelona despejó las dudas sobre su relación con Nicki Nicole con un gesto romántico tras el triunfo de España ante Turquía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lamine yamal

Tras la goleada de España frente a Turquía en las Eliminatorias al Mundial 2026, Lamine Yamal sorprendió a todos al mostrarse en una videollamada con Nicki Nicole. El joven delantero del Barcelona y la Selección española eligió una manera muy especial de poner fin a las versiones que aseguraban una crisis con la cantante argentina.

Lee además
mauro icardi borro a wanda de su piel: el tatuaje tapado que desato polemica en redes
Adiós para siempre

Mauro Icardi borró a Wanda de su piel: el tatuaje tapado que desató polémica en redes
La Tana Borghetti disfruta de la energía de la música tropical. video
Talento nuestro

La Tana Borghetti: Dios y la música tropical, unidos en un camino de continuo disfrute entre melodías

Durante los últimos días, las redes sociales habían explotado con rumores de separación entre Yamal y la rosarina, especialmente porque ambos habían dejado de publicar fotos juntos en Instagram. Sin embargo, el futbolista aprovechó la euforia posterior a la victoria para dar una respuesta contundente.

El momento quedó registrado gracias a su compañero Nico Williams, quien grabó a Yamal en el vestuario mientras revisaba su celular con una sonrisa. Entre risas, Williams preguntó: “Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?” y, al enfocar la pantalla, dejó ver de fondo una imagen con una mujer que, según los usuarios, era claramente Nicki Nicole. Para reforzar la escena, Williams agregó un mensaje en el video: “Mi chaval está enamorado”, cerrando así las especulaciones.

Pero no fue la primera demostración de amor de la pareja en los últimos días. Previamente, Yamal había organizado una cena romántica con velas, torta, pétalos de flores y globos con forma de corazón. Nicki Nicole compartió parte de la celebración en sus redes, con una frase cargada de poesía: “Dicen que del caos nacen las estrellas, y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad”.

image

La respuesta del delantero no tardó en llegar. Con un escueto pero revelador “Superestrella”, Yamal dejó en claro que su relación con Nicki Nicole está más firme que nunca. Lejos de una crisis, los gestos y mensajes románticos muestran que atraviesan un presente lleno de complicidad y ternura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1965197485460373987&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Yanina Latorre mandó al frente a una famosa: la vio en paños menores y haciendo videollamada con su pareja

Griselda Siciliani se cansó de las indirectas de Flor Vigna y le respondió de manera letal

El ida y vuelta de Ángela Torres y Rusherking no para: qué se dijeron ahora

Confirmaron a qué se dedica la China Suárez en Turquía

Daniela Celis generó indignación en las redes por unas fotos subidas de tono

"Número desconocido": el documental que se transforma en un thriller con el final más inesperado

"La Chofi", la sanjuanina que baila RKT en las redes y suma millones de reproducciones

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras el partido de Argentina

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Te Puede Interesar

Juan José Atampiz.
No va más

La Justicia desestimó la denuncia del SEP contra Atampiz por supuestos "ñoquis" en Zonda

Por Fernando Ortiz
En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan
Repunte

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan

El sospechoso, al que no se lo identifica para resguardar a la víctima, junto a su abogada defensora.
Presunto pervertido

Padece un leve retraso madurativo y será investigado por abusar de su sobrina

Por el efecto elecciones en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela