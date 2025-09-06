Yanina Latorre mandó al frente a una famosa: la vio en paños menores y haciendo videollamada con su pareja

Sabemos todos que Yanina Latorre no tiene pelos en la lengua y ahora, otra vez quedó comprobado. Contó en su programa de Sálvense Quien Pueda que vio a una famosa desnuda y al mismo tiempo haciendo una videollamada con su pareja.
La conductora de Sálvense Quien Pueda recordó la situación que vivió con esta famosa y ella, siempre filosa, dio cada uno de los detalles.
La conductora no dejó pasar un detalle y contó quién fue la protagonista de esta escena que ocurrió hace unos años atrás.
“¡Esto digámoslo, total ahora es el marido! Pero Silvina Escudero calentaba al novio en su momento haciendo sexting en un camarín”, disparó Latorre, entre risas, recordando cuando trabajaron juntas.
“Un día entré al camarín y dije ‘permiso, ¿qué tal? ¡Quería agarrar mi ropa", agregó. Y cerró, divertida: “Estaba el novio en el teléfono, imagínense haciendo qué, y ella sexy, toda desnuda. ¡Me dio envidia!”.