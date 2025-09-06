La Tana Borghetti: Dios y la música tropical, unidos en un camino de continuo disfrute entre melodías

En esta historia el camino de la música se inició dentro de la senda religiosa. Fueron las canciones que cantaba en el coro de niños de la iglesia evangélica a la que acudía con su familia las que le impregnaron a la Tana Borghetti su amor por la música . Y ahora, a sus 33 años, acaba de compartir el primer single de música tropical de su autoría. En el medio, un continuo disfrute y aprendizaje.

Simpática y con una fuerte mirada, la Tana -Débora para el DNI- refleja una suerte de tranquila energía, que es la misma que comparte frente a un micrófono cuando toca darlo todo en una presentación.

“Mis primeros pasos en la música fueron en la iglesia cantando en el coro de niños y al poco tiempo formamos una banda llamada ‘Armagedón’, donde interpretábamos pop cristiano intentando sacar los acordes a oído y presentándonos los domingos frente a toda la congregación. A los 7 años empecé a estudiar música formalmente, primero piano y luego flauta traversa, y me recibí en 2013 como maestra de música. Trabajé en colegios, pero la docencia nunca terminó de ser lo mío ”, comentó esta cantante, quien encuentra en un buen libro una fuente de relajación.

Continuando con el relato de su periplo artístico, Borghetti expuso: “Mis primeras canciones eran dedicadas a Dios, luego me animé a hablar de otros temas y comencé a componer canciones pop melódicas sobre amor y desamor. En octubre del año pasado hice un cierre de esa etapa en el Teatro Kummel con formato full band, gestionando todo a pulmón. Ese momento me enseñó de qué madera estoy hecha. Nadie viene a buscarte, hay que ir en busca de tus sueños porque si no creés en vos, nada pasa ”.

“Después de eso, decidí dar un salto y mutar de género, acercándome a lo que siempre me encantó: el movimiento. Para mí, la música es movimiento, es energía que pasa por el cuerpo y toca fibras que ni imaginamos. Mi primer single como cantautora tropical, ‘Ya es Tarde¿, salió el 15 de agosto y ya está disponible en todas las plataformas. El disco combina cuarteto y cumbia, ritmos que invitan a bailar, a sentir, a moverse”, añadió la Tana, quien tiene como referentes a “ Valentina Márquez, por su timbre natural y la energía mágica que transmite en escena; Eugenia Quevedo, una artista explosiva; y Ángela Leiva, que admiro por su fuerza y presencia”.

Situada en un presente de constante exploración y libertad creativa, la intención de la Tana es “seguir construyendo mi identidad como artista tropical, llegar a más gente con mi música y, claro, lograr llenar estadios algún día. También aprender a combinar la gestión independiente con la creación artística”.

“Me encanta ver cómo la música genera movimiento interno, cómo conecta a las personas, cómo puede transformar un momento. Sentir que mi voz y mis canciones pueden tocar emociones profundas”, agregó.

Y para el final, una confesión con un mensaje profundo: “Hubo un momento en que vendí todo lo que había comprado para dedicarme a la música —micrófonos, consola, guitarra, etc— porque estaba decidida a dejarla por completo. Pero volví a comprar todo -jaja-, porque simplemente no puedo vivir sin componer, sin crear. Desde entonces siempre digo: 'Nadie puede decirte que no tenés éxito si estás haciendo lo que realmente te apasiona’. La música para mí no es solo sonido, es energía. Y mientras pueda crear, sentir y compartir, siempre habrá un motivo para seguir adelante”.