Uno por uno: todos los participantes MasterChef Celebrity 2025

Al finalizar el partido de Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Wanda Nara y Verónica Lozano revelaron quiénes serán los 24 famosos que integran la nueva edición de MasterChef Celebrity 2025 , el reality gastronómico más esperado de la TV.

Entre las figuras que más dieron que hablar está Pablo Lescano , líder de Damas Gratis y referente histórico de la cumbia villera, quien llega tras haber recibido el Premio Konex por su trayectoria musical. También se suma Evangelina Anderson , reconocida modelo e influencer que además es profesora de yoga y maestra jardinera.

Desde el mundo digital, una de las incorporaciones más destacadas es Alex Pelao, creador de contenido viral y ganador de premios como TikToker del Año. Junto a él estará Valentina Cervantes, modelo e influencer conocida por ser pareja del futbolista campeón del mundo Enzo Fernández.

Otro de los nombres fuertes es el de Luis Ventura, presidente de APTRA y figura histórica del periodismo de espectáculos, quien semanas atrás había adelantado la baja de Wanda del reality.

image Los nuevos participantes de MasterChef Celebrity

También dijeron presente la periodista deportiva Sofi Martínez, revelación en Qatar 2022; la cantante La Joaqui, referente del RKT; el extenista Diego Schwartzman; la actriz y humorista Momi Giardina; y el exfutbolista y empresario Maxi López.

La lista continúa con el periodista y escritor Esteban Mirol, la actriz y DJ Emilia Attias, el polifacético Andy Chango, y la histórica conductora Susana Roccasalvo. A ellos se suman el exboxeador Jorge "Roña" Castro, el cantante y youtuber Ian Lucas, y figuras populares como Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín "Cachete" Sierra y el exjugador Claudio "Turco" Husain.

Por último, se adelantó que el viernes 5 de septiembre se revelarán los últimos cuatro participantes, que por ahora se mantienen en el más absoluto secreto.