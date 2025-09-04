jueves 4 de septiembre 2025

A preparar pochoclo

Ya hay fecha para el estreno de Homo Argentum en Disney+: mirá cuándo será

La polémica película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, y qué protagoniza Guillermo Francella, finalmente llegará a Disney+ con fecha de estreno confirmada

Por Redacción Tiempo de San Juan
Homo Argentum, que se ha convertido en la gran y polémica sensación del cine argentino, ya tiene fecha de estreno en Disney+

La película Homo Argentum, nueva y polémica creación del exitoso dúo Mariano Cohn y Gastón Duprat, finalmente llegará a la plataforma Disney+ con fecha de estreno confirmado. El día en que lo nuevo de Guillermo Francella estará disponible en el streaming ya fue oficializado por la citada plataforma.

Homo Argentum llegará a Disney+ el próximo 19 de diciembre de 2025, como "regalo de fin de año" para los suscriptores, tras su paso por salas de cine. La película es un éxito de taquilla (no así de críticas) y hasta el día de la fecha lleva acumulados 1.418.682 espectadores que la vieron en pantalla grande, consolidándose como el filme argentino más visto en salas desde la pandemia.

Las particularidades de Homo Argentum

La película protagonizada por Guillermo Francella tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas cuya duración varía entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por el actor en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social. La película Homo Argentum remite a films como Los Monstruos, Un burgués pequeño, pequeño, Los desconocidos de siempre o Los nuevos monstruos, entre otras joyas de la comedia italiana, de la que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que son el sello distintivo de la filmografía de los directores.

Homo Argentum está protagonizada por Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Sofriti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo.

FUENTE: El Destape

