miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fotos del recuerdo

Quién es esta niña, hoy convertida en una famosa de San Juan

Aquella pequeña que miraba el mundo con asombro, pocos imaginaron que años después se convertiría en una de las voces más influyentes de San Juan. Hoy su rostro y su voz marcan la agenda de la provincia, pero su historia comenzó entre risas y juegos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
niña famosa san juan maria silvia martin
niña famosa san juan maria silvia martin

La foto muestra a una niña que, con el paso del tiempo, se transformó en una de las voces y rostros más reconocidos de San Juan. Esa pequeña es hoy María Silvia Martín, periodista de trayectoria incansable que supo hacerse famosa en la televisión, la radio y la prensa escrita.

Lee además
rompieron un colectivo a piedrazos en pocito y una nina termino herida
Lamentable

Rompieron un colectivo a piedrazos en Pocito y una niña terminó herida
La inesperada serie de Netflix que ayuda a dormir mejor.
Para no contar ovejas

La serie de Netflix que no sabías que necesitabas: 8 episodios que ayudan a dormir mejor

Al mediodía, María Silvia lleva adelante Pensar San Juan por Estación Claridad, un espacio que -según explicó a este medio- busca darle continuidad a la agenda informativa y sumar análisis para “pensar” los acontecimientos y protagonistas de la provincia.

Pero su jornada no termina allí: también conduce un ciclo televisivo en Canal 8, con el mismo nombre, en compañía de su histórico coequiper, Osvaldo “Pájaro” Benmuyal.

image

De aquella niña sonriente a la profesional multifacética que hoy marca la agenda en los medios, María Silvia Martín sigue escribiendo día a día su historia en la comunicación sanjuanina.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes al llegar al teatro a ver Rocky, la obra de Nico Vázquez

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Quién es el único famoso que le dijo que no a Pampita: "Esperé un montón de tiempo"

De los Wachiturros a pastor: difundieron un video sobre el presente de un cantante

Pre Laborde: abren las inscripciones para la edición 2026

Proyecto Tango San Juan sumerge las relaciones amorosas en un viaje coreográfico

El participante de La Voz Argentina que se quebró en pleno show e hizo llorar a todos

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casan: la impactante razón que impide la boda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Messi sorprendió a todos y revolucionó la calle Corrientes tras asistir a la obra de Nico Vázquez. 
Locura

Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes al llegar al teatro a ver Rocky, la obra de Nico Vázquez

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Te Puede Interesar

En 2024 la FNS se concentró en artistas nacionales y locales y no trajo como se acostumbraba antes artistas internacionales. En la foto, el show de Abel Pintos y Luciano Pereyra.
Preparativos

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Calingasta no se logra superar el problema de comunicación. 
Crisis

Calingasta "incomunicada": el municipio denunció a una empresa telefónica

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé

Alfredo Coto, con los hermanos Milei.
Negociaciones

La pulseada de multimillonarios para quedarse con una famosa empresa con sede en San Juan: quiénes pican en punta