Quién es esta niña, hoy convertida en una famosa de San Juan

La foto muestra a una niña que, con el paso del tiempo, se transformó en una de las voces y rostros más reconocidos de San Juan. Esa pequeña es hoy María Silvia Martín, periodista de trayectoria incansable que supo hacerse famosa en la televisión, la radio y la prensa escrita.
Al mediodía, María Silvia lleva adelante Pensar San Juan por Estación Claridad, un espacio que -según explicó a este medio- busca darle continuidad a la agenda informativa y sumar análisis para “pensar” los acontecimientos y protagonistas de la provincia.
Pero su jornada no termina allí: también conduce un ciclo televisivo en Canal 8, con el mismo nombre, en compañía de su histórico coequiper, Osvaldo “Pájaro” Benmuyal.
De aquella niña sonriente a la profesional multifacética que hoy marca la agenda en los medios, María Silvia Martín sigue escribiendo día a día su historia en la comunicación sanjuanina.