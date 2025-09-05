viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Movistar Arena

Cris Morena reapareció en el show de Erreway tras la muerte de su nieta Mila y conmovió a todos

La creadora de éxitos como Chiquititas y Rebelde Way volvió a aparecer en público y emocionó a miles de fans con un discurso lleno de amor, recuerdo y esperanza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cris Morena volvió a subirse a un escenario en un contexto muy especial: fue durante el recital de Erreway en el Arena de Buenos Aires, donde sorprendió al público al tomar el micrófono por primera vez luego del trágico fallecimiento de su nieta, Mila Yankelevich. Frente a un estadio colmado y visiblemente emocionada, la productora abrió su discurso con palabras llenas de gratitud.

Lee además
el romantico posteo de antonela roccuzzo para lionel messi tras el partido de argentina
Redes

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras el partido de Argentina
uno por uno: todos los participantes masterchef celebrity 2025
Cuenta regresiva

Uno por uno: todos los participantes MasterChef Celebrity 2025

“¡Qué noche mágica, única, irrepetible! Es el cumpleaños de Cami (Bordonaba) y estamos todos acá, escuchando canciones que escribí con tanto amor hace tantos años y que siguen vivas en ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”.

Luego, Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su nieta Mila:

“Quiero agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá. Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila, y ustedes van a estar dándoles su luz. A través de la música, la amistad y el amor, quise mostrarles que nunca estuvieron solos. Rebelde Way es amor, es pasión que explota”.

En medio de una ovación, la creadora de éxitos como Chiquititas y Casi Ángeles habló sobre lo que significó Rebelde Way en su vida:

“Me hizo rebelde, me sacó de lo cómodo. Aposté con el corazón en la mano por lo que soñaba. La rebeldía no es confrontar, es encontrar nuestro propio camino”.

Con un tono reflexivo, dejó un mensaje inspirador para los jóvenes:

“No se conformen con lo que el mundo impone. Nuestra tierra necesita a quienes tienen el coraje de soñar, de escuchar su corazón y de arriesgarse para vivir con pasión. En un mundo que parece sordo y ciego, los rebeldes están vivos. ¡Resistamos!”.

El momento más emotivo llegó cuando, entre abrazos, Cris se unió a Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba para interpretar el clásico “Será de Dios” en versión acústica.

Antes de despedirse, Morena le obsequió a Cami un saco diseñado especialmente, similar al que ella lució esa noche. “Para que nunca olvides el coraje, la pasión, el amor, la vida, ¡todo!”, expresó conmovida.

Seguí leyendo

Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo de conocer a Lionel Messi: "Sos el Superman de esta generación"

Los 10 vestidos más icónicos que se recuerde de Giorgio Armani

Ya hay fecha para el estreno de Homo Argentum en Disney+: mirá cuándo será

Wanda Nara y Maxi López juntos otra vez: las pruebas

Quién es esta niña, hoy convertida en una famosa de San Juan

La serie de Netflix que no sabías que necesitabas: 8 episodios que ayudan a dormir mejor

Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes al llegar al teatro a ver Rocky, la obra de Nico Vázquez

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno por uno: todos los participantes masterchef celebrity 2025
Cuenta regresiva

Uno por uno: todos los participantes MasterChef Celebrity 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5 video
Infraestructura

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5

Te Puede Interesar

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa
Violencia en el fútbol sanjuanino

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La búsqueda de una sanjuanina de 61 años: quiere hallar a los hijos que le arrebaton luego de dar a luz.
Historia

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Una de las amenazas de bomba en el Centro Cívico, reciente, que obligó al desalojo.
Óptica oficial

Amenazas de bomba en San Juan: hablan de operativos "inevitables" y salen a concientizar en escuelas

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares
Método disuasivo

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece