miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para no contar ovejas

La serie de Netflix que no sabías que necesitabas: 8 episodios que ayudan a dormir mejor

Integrada por capítulos de alrededor de 20 minutos, la serie animada fue creada por especialistas de la salud para mejorar la calidad de sueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La inesperada serie de Netflix que ayuda a dormir mejor.

La inesperada serie de Netflix que ayuda a dormir mejor.

Según diversos estudios médicos, el descanso adecuado es clave para la salud física y mental: favorece la memoria, mejora el estado de ánimo y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Quizás por eso, en las últimas semanas se hizo muy popular una serie de Netflix que ayuda a dormir mejor.

Lee además
martin rodriguez, la estrella de netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio camus video
Nostalgia por San Juan

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus
Messi sorprendió a todos y revolucionó la calle Corrientes tras asistir a la obra de Nico Vázquez. 
Locura

Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes al llegar al teatro a ver Rocky, la obra de Nico Vázquez

Conscientes de la importancia del sueño, muchos especialistas en salud recomiendan mantener una rutina regular, alejarse de las pantallas antes de dormir y practicar técnicas de relajación. Dormir entre 7 y 9 horas por noche sigue siendo el estándar, aunque la calidad del sueño es tan importante como la cantidad.

Propuesta diferente: animación, ciencia y relajación en una serie de Netflix

En sintonía con estas recomendaciones médicas, Netflix lanzó una serie pensada especialmente para ayudar a dormir mejor. Se trata de "Guía Headspace para el buen dormir", una producción de 8 episodios de unos 20 minutos cada uno, desarrollada por expertos en salud del sueño y bienestar mental.

La serie combina animaciones relajantes, narraciones pausadas y ejercicios prácticos que invitan a desacelerar el ritmo mental antes de ir a la cama. Además de explicar cómo funciona el sueño y por qué es tan importante, propone rutinas guiadas para preparar el cuerpo y la mente para descansar mejor.

¿Por qué vale la pena verla?

Lo más interesante de "Guía Headspace para el buen dormir" es su enfoque accesible y basado en evidencia. La serie no solo entretiene, sino que funciona como una herramienta útil para quienes buscan mejorar sus hábitos de sueño sin recurrir a soluciones complicadas.

A través de sus episodios, la propuesta refuerza una idea fundamental que comparten tanto médicos como científicos del sueño: dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Invertir en un buen descanso nocturno impacta positivamente en la productividad, la creatividad y el bienestar emocional.

Temas
Seguí leyendo

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Quién es el único famoso que le dijo que no a Pampita: "Esperé un montón de tiempo"

De los Wachiturros a pastor: difundieron un video sobre el presente de un cantante

Pre Laborde: abren las inscripciones para la edición 2026

Proyecto Tango San Juan sumerge las relaciones amorosas en un viaje coreográfico

El participante de La Voz Argentina que se quebró en pleno show e hizo llorar a todos

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casan: la impactante razón que impide la boda

"Se los presento": Ale Maglietti compartió el primer book de fotos de su bebé

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Messi sorprendió a todos y revolucionó la calle Corrientes tras asistir a la obra de Nico Vázquez. 
Locura

Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes al llegar al teatro a ver Rocky, la obra de Nico Vázquez

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Te Puede Interesar

El intendente Matías Espejo, firmando la cesión del predio de Fabricaciones Militares en Jáchal a la empresa cordobesa Thor.
Sigue la polémica

Predio de Fabricaciones Militares en Jáchal: piden que la Justicia anule la entrega a la empresa cordobesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados