miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Locura

Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes al llegar al teatro a ver Rocky, la obra de Nico Vázquez

El astro argentino Lionel Messi llegó de modo inesperado a acompañar al actor durante el desarrollo de su obra. “Te lo había prometido", le dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Messi sorprendió a todos y revolucionó la calle Corrientes tras asistir a la obra de Nico Vázquez.&nbsp;

Messi sorprendió a todos y revolucionó la calle Corrientes tras asistir a la obra de Nico Vázquez. 

Lionel Messi volvió a sorprender al público argentino, pero esta vez fuera de las canchas. En una noche cargada de emoción, el astro del fútbol mundial asistió al Teatro Lola Membrives para ver Rocky, la obra protagonizada por su amigo Nico Vázquez, y revolucionó la calle Corrientes con su presencia. La ovación del público y el emotivo encuentro entre el futbolista y el actor se volvieron virales en redes sociales.

Lee además
¡que pilcha, capitan!: llego lionel messi al predio de ezeiza para su ultimo partido de local con la seleccion argentina
Modo Selección

¡Qué pilcha, capitán!: llegó Lionel Messi al predio de Ezeiza para su último partido de local con la Selección Argentina
el inter miami clasifico a una nueva final y lionel messi hizo declaraciones explosivas
Estados Unidos

El Inter Miami clasificó a una nueva final y Lionel Messi hizo declaraciones explosivas

La visita fue mantenida en secreto hasta el final de la función. Messi, acompañado por su familia —su madre Celia, su padre Jorge, sus hermanos Rodrigo y Matías, y varios sobrinos—, ingresó al teatro sin hacer alarde, y disfrutó la obra desde una ubicación privilegiada. Solo al finalizar la función, cuando el elenco recibió los aplausos del público, se reveló la presencia del capitán de la Selección Argentina.

image

Cuando Nicolás Vázquez invitó a Messi a subir al escenario, el público estalló en una ovación espontánea que combinó emoción, sorpresa y admiración. Visiblemente conmovido, Messi tomó el micrófono y expresó: “Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche… fue un placer haber estado presente, haber compartido esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”.

image

Las imágenes del momento se replicaron rápidamente en redes sociales y portales de noticias, con usuarios destacando la humildad del campeón del mundo y el cariño que mantiene con sus amigos de toda la vida.

Esta no es la primera vez que Messi asiste a una obra protagonizada por Vázquez. En 2016, también se lo vio aplaudiendo desde la platea y compartiendo escenario en El otro lado de la cama. La amistad entre ambos nació en un viaje a Estados Unidos y desde entonces han mantenido encuentros frecuentes, demostrando que el vínculo entre el deporte y el arte puede ser profundo y sincero.

image

Además del componente emotivo, la noche adquirió un valor simbólico: Messi se encuentra en Buenos Aires para disputar el partido por Eliminatorias ante Venezuela en el estadio Monumental, y todo indica que podría tratarse de su última presentación oficial en Argentina antes del Mundial 2026. Así, su presencia en el teatro no solo fue un gesto hacia su amigo, sino también una despedida íntima y cultural del público local.

Temas
Seguí leyendo

La serie de Netflix que no sabías que necesitabas: 8 episodios que ayudan a dormir mejor

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Quién es el único famoso que le dijo que no a Pampita: "Esperé un montón de tiempo"

De los Wachiturros a pastor: difundieron un video sobre el presente de un cantante

Pre Laborde: abren las inscripciones para la edición 2026

Proyecto Tango San Juan sumerge las relaciones amorosas en un viaje coreográfico

El participante de La Voz Argentina que se quebró en pleno show e hizo llorar a todos

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casan: la impactante razón que impide la boda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La inesperada serie de Netflix que ayuda a dormir mejor.
Para no contar ovejas

La serie de Netflix que no sabías que necesitabas: 8 episodios que ayudan a dormir mejor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Te Puede Interesar

El intendente Matías Espejo, firmando la cesión del predio de Fabricaciones Militares en Jáchal a la empresa cordobesa Thor.
Sigue la polémica

Predio de Fabricaciones Militares en Jáchal: piden que la Justicia anule la entrega a la empresa cordobesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados