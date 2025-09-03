Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes al llegar al teatro a ver Rocky, la obra de Nico Vázquez

Lionel Messi volvió a sorprender al público argentino, pero esta vez fuera de las canchas. En una noche cargada de emoción, el astro del fútbol mundial asistió al Teatro Lola Membrives para ver Rocky, la obra protagonizada por su amigo Nico Vázquez, y revolucionó la calle Corrientes con su presencia. La ovación del público y el emotivo encuentro entre el futbolista y el actor se volvieron virales en redes sociales.

La visita fue mantenida en secreto hasta el final de la función. Messi, acompañado por su familia —su madre Celia, su padre Jorge, sus hermanos Rodrigo y Matías, y varios sobrinos—, ingresó al teatro sin hacer alarde, y disfrutó la obra desde una ubicación privilegiada. Solo al finalizar la función, cuando el elenco recibió los aplausos del público, se reveló la presencia del capitán de la Selección Argentina.

Cuando Nicolás Vázquez invitó a Messi a subir al escenario, el público estalló en una ovación espontánea que combinó emoción, sorpresa y admiración. Visiblemente conmovido, Messi tomó el micrófono y expresó: “Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche… fue un placer haber estado presente, haber compartido esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”.

Las imágenes del momento se replicaron rápidamente en redes sociales y portales de noticias, con usuarios destacando la humildad del campeón del mundo y el cariño que mantiene con sus amigos de toda la vida.

Esta no es la primera vez que Messi asiste a una obra protagonizada por Vázquez. En 2016, también se lo vio aplaudiendo desde la platea y compartiendo escenario en El otro lado de la cama. La amistad entre ambos nació en un viaje a Estados Unidos y desde entonces han mantenido encuentros frecuentes, demostrando que el vínculo entre el deporte y el arte puede ser profundo y sincero.

Además del componente emotivo, la noche adquirió un valor simbólico: Messi se encuentra en Buenos Aires para disputar el partido por Eliminatorias ante Venezuela en el estadio Monumental, y todo indica que podría tratarse de su última presentación oficial en Argentina antes del Mundial 2026. Así, su presencia en el teatro no solo fue un gesto hacia su amigo, sino también una despedida íntima y cultural del público local.