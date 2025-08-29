Luego de su anuncio, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos... Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”. Estas declaraciones de Lionel Messi después de una sobresaliente actuación con el Inter Miami, en la que marcó dos goles y comandó el pase a la final de la Leagues Cup, encendieron las alarmas en el pueblo argentino. El capitán de la Selección se hizo eco de los rumores y abrió la posibilidad de que el choque contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas sea el último partido oficial en tierras albicelestes.

A sus 38 años, el astro argentino se sigue destacando con actuaciones sublimes en la MLS y cada vez que le toca vestir la casaca de la selección argentina. Sin embargo, él mismo se encargó de avisar -más allá de que no piensa en el retiro- que el final de su carrera se avecina lentamente, algo que también está ligado al combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni . Con este panorama, según lo que delimita el calendario FIFA para las selecciones, el duelo contra Venezuela podría ser el último que juegue de forma oficial en Argentina .

Con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 en el bolsillo, la Selección chocará contra la Vinotinto el próximo jueves 4 de septiembre desde las 20:30, en el Estadio Más Monumental. Este mismo duelo es en el que hizo hincapié la Pulga, dejando entrever que podría ser el último duelo “por los puntos” en su país. Inmediatamente, Argentina viajará a Guayaquil para enfrentarse a Ecuador, el martes 9/9 a las 20:00 (hora argentina), para bajar el telón de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los combinados nacionales volverán a la acción para la fecha FIFA de octubre y noviembre. Según informó la propia AFA, el elenco comandado por Lionel Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre. Todo indica que primero chocará ante Venezuela y, luego, ante Puerto Rico. En principio, las sedes serán el Hard Rock Stadium de Miami y el Soldier Field de Chicago. Por su parte, en noviembre, el plantel campeón del mundo viajará a Luanda, Angola, y luego a Kerala, India, en el marco de la ventana FIFA comprendida entre el 10 y el 18 del mes, aunque los adversarios aún no fueron oficializados.

La siguiente oportunidad para que el rosarino vista la camiseta de la selección argentina de forma oficial será para afrontar la Finalissima contra España. La competencia que reúne a los campeones de la Copa América y la Eurocopa tiene fecha para el parate FIFA de marzo de 2026 (23/3 al 31/3). Vale recordar que resta definir la fecha y la sede para que se ponga en disputa el título, aunque esta misma se definiría entre septiembre y noviembre de este año durante el desarrollo de las Eliminatorias Europeas. Londres, Qatar y Arabia Saudita son candidatas para albergar este evento internacional. En 2022, Argentina se impuso sobre Italia por 3-0 en Wembley, Inglaterra. Esa ventana de marzo establece dos partidos, por lo que la Albiceleste también podría sumar un amistoso luego.

Luego de esto, Argentina afrontaría dos amistosos entre el 1/6 y el 9/6, jornadas en las que FIFA estipuló una nueva fecha especial para selecciones, según informa de manera oficial. Con este panorama, la Selección se adentrará a lo que será la Copa del Mundo 2026, que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá. Vale recordar que el sorteo de los grupos se realizará el próximo 5 de diciembre de 2025. A su vez, el inicio del Mundial, que contará con 48 equipos y 104 partidos por primera vez, será el jueves 11/6 en el Estadio Azteca Ciudad de México, mientras que la final tendrá lugar el domingo 19/7 en Nueva York.

LOS PARTIDOS QUE PODRÍA JUGAR MESSI CON LA SELECCIÓN HASTA EL MUNDIAL 2026

Fecha FIFA - Septiembre 2025

Jueves 4/9 - 20:30 | Eliminatorias Sudamericanas/17ª fecha: Argentina vs. Venezuela, Estadio Más Monumental.

Martes 9/9 - 20:00 (hora argentina) | Eliminatorias Sudamericanas/18ª fecha: Ecuador vs. Argentina, Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Fecha FIFA - Octubre 2025

Viernes 10/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. Rival a confirmar (sería Venezuela), Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

Lunes 13/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. Rival a confirmar (sería Puerto Rico), Soldier Field, Estados Unidos.

*Días y horarios a confirmar

Fecha FIFA - Noviembre 2025

Lunes 10/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. Rival a confirmar, Luanda, Angola.

Viernes 14/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. Rival a confirmar, Kerala, India.

Fecha FIFA - Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir.

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. Rival a confirmar

Fecha FIFA - Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con sede a definir.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir**.

**Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina

FUENTE: Infobae