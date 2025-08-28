Se sorteó la Champions: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Este jueves se realizó el sorteo de la Fase Liga de la Champions y los 36 equipos que disputarán el certamen ya conocen el camino que deberán transitar. Además, los argentinos que la juegan también saben sus rivales. Repasá lo que debés saber del torneo en el que PSG defenderá su título.

El formato y fixture de la Fase Liga de la Champions League:

La temporada pasada se implementó el nuevo sistema de disputa. Los 36 participantes estarán fueron divididos en cuatro bombos y, según determinó el sorteo, cada club se medirá en esta instancia ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante. Cabe resaltar que no podía haber enfrentamientos entre conjuntos de un mismo país y ningún equipo puede cruzarse con más de dos elencos de una misma nacionalidad.