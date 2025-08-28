jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El camino

Se sorteó la Champions: el recorrido de cada equipo y los argentinos

El sorteo se realizó en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia. El camino que tendrán los 36 clubes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sortearon los grupos de la Champions League

Sortearon los grupos de la Champions League

Este jueves se realizó el sorteo de la Fase Liga de la Champions y los 36 equipos que disputarán el certamen ya conocen el camino que deberán transitar. Además, los argentinos que la juegan también saben sus rivales. Repasá lo que debés saber del torneo en el que PSG defenderá su título.

Lee además
se viene river: los dos jugadores de peso que recupera san martin para visitar el monumental
Torneo Clausura

Se viene River: los dos jugadores de peso que recupera San Martín para visitar el Monumental
Selección Argentina.
Eliminatorias

Selección Argentina: con algunas sorpresas, estos son los 29 futbolistas convocados para la última doble fecha

El formato y fixture de la Fase Liga de la Champions League:

La temporada pasada se implementó el nuevo sistema de disputa. Los 36 participantes estarán fueron divididos en cuatro bombos y, según determinó el sorteo, cada club se medirá en esta instancia ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante. Cabe resaltar que no podía haber enfrentamientos entre conjuntos de un mismo país y ningún equipo puede cruzarse con más de dos elencos de una misma nacionalidad.

Los diez partidos más atractivos de la Fase Liga de la Champions League:

Paris Saint Germain - Bayern Munich

Paris Saint Germain - Barcelona

Real Madrid - Manchester City

Real Madrid - Liverpool

Bayern Munich - Chelsea

Bayern Munich - Arsenal

Chelsea - Barcelona

Inter de Milán - Liverpool

Inter de Milán - Atlético de Madrid

Atlético de Madrid - Liverpool

Temas
Seguí leyendo

Con el regreso de sus ídolos, Desamparados reestructura la cantera

Sigue la dura lucha de Josecito, el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está en silla de ruedas

River se juega el pase a cuartos en Mendoza: todo lo que tenés que saber del choque con Unión

El Inter Miami clasificó a una nueva final y Lionel Messi hizo declaraciones explosivas

Traspié de la reserva de San Martín, que cayó 3-0 ante River

A puro corazón y rifas: 100 bailarines trabajan a pulmón para representar a San Juan en el preselectivo de malambo femenino

Chica lleva el ciclismo a Córdoba, con la "etapa argentina" del Tour de Francia y una Vuelta Internacional con una perlita política

Cómo sigue el jugador jachallero que recibió un golpe en el riñón en pleno partido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sigue la dura lucha de josecito, el vendedor ambulante que paso 40 anos entre colectivos y hoy esta en silla de ruedas
Historia

Sigue la dura lucha de Josecito, el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está en silla de ruedas

Por Irene Toledo

Las Más Leídas

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
Abuso contras menores

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Video: así comenzó la reconstrucción en dos hogares, tras el voraz incendio en el asentamiento San Cayetano
Volver a empezar

Video: así comenzó la reconstrucción en dos hogares, tras el voraz incendio en el asentamiento San Cayetano

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros
Investigación

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros

Foto: Jaime Olivos.
Declaraciones

Milei tildó de "operación" a los audios de las presuntas coimas y habló de los piedrazos: "Gracias kukas, no me van a asustar"

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Con foco en las raíces

La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya tiene tema: "San Juan, mi tierra querida"