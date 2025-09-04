Los 10 vestidos más icónicos que se recuerde de Giorgio Armani

El mundo de la moda y del cine llora la partida de Giorgio Armani , el legendario diseñador italiano que falleció este martes a los 90 años . Su nombre quedó para siempre ligado a la alfombra roja de los Premios Oscar, donde durante décadas vistió a las más grandes estrellas de Hollywood.

Desde su irrupción a finales de los años 70, Armani marcó un antes y un después en la forma en que las celebridades se presentaban en la gran fiesta del cine. Diane Keaton fue una de las primeras en lucir sus creaciones en 1978, dando inicio a una tradición que se consolidaría con el tiempo: Armani se convirtió en el diseñador que más veces vistió a actores y actrices ganadores de la estatuilla dorada.

Más allá de sus icónicos esmóquines y vestidos, el italiano transformó la moda en un sello de elegancia minimalista y sofisticada, conquistando tanto a hombres como a mujeres en Hollywood. Su influencia convirtió cada desfile sobre la alfombra roja en un escaparate de su genio creativo.

A lo largo de sus 94 ediciones, los Oscar fueron testigos de auténticas obras de arte firmadas por Armani, consolidando su legado como un referente indiscutible de la moda internacional. Hoy, tras su muerte, queda la huella imborrable de un creador que vistió la historia del séptimo arte con su estilo único.

Jodie Foster

Jodie Foster apostó por sendos looks de Armani para recoger sus estatuillas como mejor actriz en los Oscar de 1989 y en 1992 (aunque ya había ganado uno en 1977 como mejor actriz de reparto. Una fórmula que parece que le traía suerte, ya que en 1995 volvió a confiar en el modista italiano con este vestido ajustado, con cuello cisne y aplicaciones bordadas que creaban patrones geométricos.

Una propuesta de fondo minimalista, a la par que recargada para una noche tan especial, que volvió a ser infalible. La actriz volvió a recoger un premio Oscar por 'Nell'. ¿Se lo podríamos ver puesto a cualquier celebrity en 2023? Decimos un rotundo sí, sobre todo con el furor de Hollywood por recuperar diseños vintage, como Miley Cyrus en el videoclip de "Flowers".

Helen Mirren

Desde las pasarelas al street style, el regreso de los tejidos satinados es una realidad. Si a eso le sumamos el cuerpo estilo corpiño y el vestido que recrea un conjunto de dos piezas, este vestido de Armani que lució Helen Mirren en 2002 está de plena actualidad con el furor desatado por la revisión de la moda 'dosmilera', incluyendo la vuelta de los calentadores. Una propuesta de aire nupcial muy similar a la que llevó Julia Roberts en 2004, también de Armani, aunque ella en un tono más cobrizo.

Cate Blanchett

No era la primera vez, ni sería la última, que Cate Blanchett deslumbraba en los Oscar con un vestido de Armani. Este modelo de la ceremonia de 2007 es muy importante para la carrera de la actriz. Lo lució en la gala en la que estaba nominada en dos categorías, como mejor actriz por 'Elizabeth: la edad de oro' y como mejor actriz de reparto por' I'm Not There'.

Aunque hay más, ya que este vestido ajustado con escote asimétrico es de los diseños más caros lucidos en los Premios de la Academia. Las miles de incrustaciones de cristal de Swarovski que decoraban el diseño hicieron que estuviera valorado en 200.000 dólares. En esta edición de 2023, en la que parte como favorita por 'Tár', se espera que apueste por el viraje sostenible de su armario.

Jennifer Lopez

Camaleónica y siempre espectacular, la artista sabe como sorprender en cada aparición en la alfombra roja. Lo hizo en los Oscar de 2010 con este vestido rosa de corte estructurado con un increíble juego de volúmenes en cascada de Armani. Una marca por la que no suele apostar, pero que la convirtió en una de las mejor vestidas de la edición.

Reese Witherspoon

Si aplaudimos la teatralidad del vestido de Jennifer Lopez, un año más tarde cambiamos de registro para alabar la maravillosa sencillez del vestido de la actriz de 'En la cuerda floja'. Una creación de Armani Privé sobria, pero tremendamente elegante, con la que Reese Witherspoon evoca los diseños del Hollywood clásico como los de Katherine Hepburn, la actriz con más Oscar que aunque nunca los recogió, o Lauren Bacall.

Recreando también la estética de las divas del cine de la edad de oro, Penélope Cruz apostó en 2012 por este diseño del creador italiano. Una propuesta de alta costura, con un elegante escote barco, varios drapeados y de corte princesa que parecía recrear con su organza las telas de las esculturas clásicas. No solo conquistó a los críticos de moda de entonces, como sigue haciendo con nosotras actualmente, pues la propia actriz confesó: "Es uno de los vestidos más bonitos que he llevado".

Naomi Watts

Aunque ahora sea de lo más común ver lucir diseños 'cut out' en las alfombras rojas, la actriz australiana lanzó un órdago en 2015 con esta creación de la firma (una de sus favoritas para los grandes eventos). Una propuesta de Armani Privé cuajada de aplicaciones en negro y plata con escote halter y una bandana negra con pedrería. Una apuesta con la que causó furor. Repetiría con Armani un año más tarde, en 2016, con otro vestido de lentejuelas de corte recto, en un vibrante azul noche, con el que se convirtió también en una de las mejores vestidas de la noche.

Cate Blanchett

Regresamos a la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles para destacar la estética bucólica de este diseño de Armani. De nuevo confiando en la firma italiana, Cate Blanchett apostó por un look romántico en 2016, con este vestido aguamarina con flores en relieve bordadas por todo el diseño. Adelantándose a las tendencias de moda campestre que la pandemia terminó de impulsar. Una propuesta con la que volvía a apostar por un patrón como el que lució en 2014 en tonos nude, también de Armani.

Amanda Seyfried

Repasando las propuestas de Giorgio Armani para los Premios Oscar, pocos diseños pueden presumir de la majestuosidad de esta creación de 2021. Una propuesta del propio Giorgio Armani para Amanda Seyfried, nominada en la 93ª edición de los galardones. Un vestido rojo inspirado en el estilo 'old Hollywood' que debe su patronaje a la forma de las flores de hibisco. Buscando simular pétalos que flotan por el aire.

Saniyya Sidney

La joven actriz que interpretó a Venus Williams en 'El método Williams' quería lucir para su gran cita en los Oscar de 2022 un vestido inspirado en Dorothy Dandridge y Audrey Hepburn. Un sueño cumplido gracias a esta creación de Armani. Una propuesta inspirada en la espuma de mar, con varios detalles florales y de pedrería en tonos pastel. Una alfombra roja donde también vimos a otras celebrities como Nicole Kidman apostar, y brillar, por la marca italiana.