jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

La moda, de luto: falleció Giorgio Armani

El diseñador que revolucionó la industria con su visión innovadora y siluetas relajadas. Tenía 91 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El diseñador italiano Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani

Giorgio Armani, diseñador de moda reconocido por transformar el estilo de la moda prêt-à-porter en Milán con propuestas de siluetas desestructuradas, falleció este jueves a los 91 años, según confirmó su casa de moda. Armani murió en su domicilio, según informó la firma. Su ausencia en los desfiles presentados en junio se atribuyó a la recuperación de una enfermedad cuya naturaleza no fue revelada.

Lee además
la eterna seduccion del estilo elegante o sofisticado
Columna

La eterna seducción del estilo elegante o sofisticado
el ritual de santa rosa: cortar el cabello para renacer
30 de agosto

El ritual de Santa Rosa: cortar el cabello para renacer

La firma señaló que Armani preparaba un evento especial para conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán este mes. Con una trayectoria que redefinió los cánones de la elegancia y la comodidad en el vestir, la noticia marca el cierre de una etapa fundamental en la historia del diseño italiano y mundial.

Armani transformó la sastrería masculina a partir del traje desestructurado, redefiniendo el concepto de elegancia silenciosa. En paralelo, ofreció a las mujeres una alternativa a la indumentaria tradicional, con prendas que equilibran autoridad y fluidez. Desde finales de los años 70, la sastrería de Armani evitó tanto la feminización forzada como la masculinización rígida, proponiendo pantalones y blazers adaptados especialmente al cuerpo femenino e instalando estas prendas como centrales en el vestuario profesional y las pasarelas globales.

El legado de Armani impactó la cultura visual, las alfombras rojas y las oficinas del siglo XXI. Vestió a figuras como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. Hasta su fallecimiento, Armani permaneció como propietario y director creativo de su empresa—una rareza en un sector dominado por conglomerados—, supervisando cada colección y manteniendo una coherencia estética y empresarial que definió el estilo de varias generaciones.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

El estilo dramático: cuando la moda se convierte en declaración

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita
Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.
Trabajos de mantenimiento

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales
Mirá el video

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales

Te Puede Interesar

Ataque de peronóspora en racimos sanjuaninos. Nación declaró la emergencia agropecuaria. 
Alivio fiscal

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

UPCN Vóley
Vóley

UPCN vuelve a casa: después de tres años organizará un Tour de la Liga Argentina

Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Vacante en tribunales

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias
Comparativa

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias