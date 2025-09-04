Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Una maniobra imprudente terminó con una mujer muerta en la Ruta 40, a 7 kilómetros al norte del Villicum , en Albardón.

Según las primeras informaciones policiales, dos vehículos estuvieron involucrados en el choque y fue uno de ellos el que, tras una mala maniobra, embistió de frente al otro. Fue alrededor de las 15.50.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 18.46.10 (1)

Se trata de una Ford Ecosport que iba con una sola mujer que manejaba e intentó sobrepasar un auto y se cruzó de carril para luego chocar de frente a un Volkwagen Gol Trend. Ambos vehículos terminaron fuera de la calzada y la conductora de la camioneta Ecosport fue quien perdió la vida cuando iba camino al Hospital Guillermo Rawson.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 18.46.11 (2)

Los ocupantes del VW Gol eran cuatro, uno de ellos menor de edad, también sufrieron heridas de consideración y terminaron en el hospital. Sin embargo, aún no hay detalles sobre el estado de salud de los sobrevivientes.