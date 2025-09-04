jueves 4 de septiembre 2025

Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El fatídico accidente ocurrió este jueves por la tarde a la altura del Villicum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Impactante. Los dos vehículos terminaron dado vuelta al costado de la ruta nacional 40.

Impactante. Los dos vehículos terminaron dado vuelta al costado de la ruta nacional 40.

Una maniobra imprudente terminó con una mujer muerta en la Ruta 40, a 7 kilómetros al norte del Villicum, en Albardón.

Según las primeras informaciones policiales, dos vehículos estuvieron involucrados en el choque y fue uno de ellos el que, tras una mala maniobra, embistió de frente al otro. Fue alrededor de las 15.50.

Se trata de una Ford Ecosport que iba con una sola mujer que manejaba e intentó sobrepasar un auto y se cruzó de carril para luego chocar de frente a un Volkwagen Gol Trend. Ambos vehículos terminaron fuera de la calzada y la conductora de la camioneta Ecosport fue quien perdió la vida cuando iba camino al Hospital Guillermo Rawson.

Los ocupantes del VW Gol eran cuatro, uno de ellos menor de edad, también sufrieron heridas de consideración y terminaron en el hospital. Sin embargo, aún no hay detalles sobre el estado de salud de los sobrevivientes.

