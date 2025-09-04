"Vamos a explotar el Centro Cívico": revelaron el audio de la nueva amenaza en San Juan

El Centro Cívico de San Juan volvió a ser escenario de tensión este jueves luego de que se revelara el audio de una nueva amenaza de bomba que obligó a desalojar el edificio por precaución.

¡Otra vez sopa! Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico y aseguran que un menor de edad hizo el llamado: "Somos terroristas..."

En la grabación, a la que accedió Tiempo de San Juan, se escucha a un menor de edad , según confirmaron fuentes oficiales, que inicia la conversación con un impactante mensaje: “Somos terroristas. Pusimos una bomba en el Centro Cívico” . Ante la respuesta del operador del 911, el autor insiste: “Vamos a explotar el Centro Cívico… ¿me has escuchado? ”.

Tras el llamado, se activó el protocolo de seguridad y personal policial junto a la Brigada de Explosivos evacuó a trabajadores y visitantes del lugar mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

Un antecedente cercano

El episodio recuerda a lo ocurrido el 20 de agosto pasado, cuando otra amenaza similar provocó la evacuación del Centro Cívico y un amplio despliegue de seguridad. En esa oportunidad, se confirmó que se trataba de una falsa alarma.

Ahora, la Justicia y las fuerzas de seguridad investigan la nueva amenaza, con el objetivo de identificar al responsable y determinar si existe relación entre ambos hechos.