viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delitos Especiales

Choque fatal en el Villicum: no hay detenidos, ¿cuál es el estado de salud de los sobrevivientes?

El siniestro ocurrió este jueves en la tarde a unos 10 kilómetros de Matagusanos. Una mujer, identificada como Ester Carrizo, perdió la vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal en Ruta 40.

Choque fatal en Ruta 40.

Este jueves en la siesta se produjo un choque fatal en Ruta 40, a la altura del Villicum. Los vehículos fueron una camioneta Ford EcoSport y un auto Volkswagen Gol. Desafortunadamente una persona perdió la vida, Ester Carrizo (67) que iba como acompañante en la camioneta.

Lee además
una mujer murio en un choque frontal en ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Los elementos con los que fueron atrapados los dos sujetos detenidos en Caucete.
Cayeron in fraganti

Barreta y tijera en mano, atraparon a dos sospechosos por dañar una vivienda en Caucete

Los dos autos iban con diferentes personas. La camioneta era conducida por Carlos González e iba acompañado por su pareja Margarita Páez y su madre Ester Carrizo. Y en el Gol Trend lo manejaba Adrián Mayea y lo acompañaba su pareja Rocío Quintero y su hijo de un año.

Tras el siniestro, todos fueron enviados a diferentes centros de salud para confirmar su estado. Este viernes, desde la Justicia confirmaron que todos ya están de alta, es decir, que no sufrieron heridas graves.

También desde la Justicia expresaron que no hay personas en calidad de detenidas, se especuló el jueves que el conductor de la Ford EcoSport iba a quedar preso, pero fue desmentido por miembros de la UFI Delitos Especiales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Pasó en #cuartointermedio Este jueves en la siesta se produjo un choque fatal en Ruta 40, a la altura del Villicum. Los vehículos fueron una camioneta Ford EcoSport y un auto Volkswagen Gol. Desafortunadamente una persona perdió la vida, Ester Carrizo (67) que iba como acompañante en la camioneta. Los dos autos iban con diferentes personas. La camioneta era conducida por Carlos González e iba acompañado por su pareja Margarita Páez y su madre Ester Carrizo. Y en el Gol Trend lo manejaba Adrián Mayea y lo acompañaba su pareja Rocío Quintero y su hijo de un año. Todos los jueves desde las 21 hs sumate al vivo por el canal de YouTube de Tiempo Streaming junto a @luzochoa27 @pablogabriel.mendoza y @rwaltervilca #policiales #sanjuan #tiempodesanjuan #streaming #tiempostreaming"

¿Cómo fue el choque fatal en Ruta 40 en el Villicum, Albardón?

Según el reporte oficial de la UFI Delitos Especiales, la EcoSport circulaba por Ruta 40 de Norte a Sur, es decir hacia la Ciudad de San Juan. Aparentemente, la camioneta invade el carril contrario -por razones que se están investigando- y se topa de frente con el auto Volkswagen Gol que iba por la misma arteria, pero en el carril contrario.

Ambos vehículos al encontrarse de frente hicieron maniobras evasivas y se fueron contra la banquina, ahí dieron vueltas y quedaron en esta zona.

Por esta maniobra, Carrizo salió expulsada de la camioneta y falleció producto del siniestro.

La causa está siendo investigada por UFI Delitos Especiales N°4 a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia.

De este tema y otros se hablaron en Cuarto Intermedio: miralo aquí

Embed - OTRO PROFESIONAL DE LA MEDICINA CONDENADO Y UNA MEGA ESTAFA CON UN TERRENO DEL ESTADO | EN VIVO

Temas
Seguí leyendo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Pocito: un taxista fue atacado en un intento de robo y la policía detuvo a tres jóvenes, dos de ellos menores

Hallan un aire acondicionado que fue robado en Pocito

Se complica la situación del pocitano acusado de violar a su exmujer y abusar de su hijastra

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

"Vamos a explotar el Centro Cívico": revelaron el audio de la nueva amenaza en San Juan

Nueva amenaza de bomba en una escuela de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron muerto a un martillero publico en su oficina en capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Te Puede Interesar

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!
Talento de exportación

El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!

Al registrar un auto en cualquier Registro del Automotor se podrá pagar al mismo tiempo la patente en el lugar. 
Novedad

Ahora será más fácil pagar el impuesto al registrar un auto en San Juan

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país
Un diferente

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país