Choque fatal en el Villicum: no hay detenidos, ¿cuál es el estado de salud de los sobrevivientes?

Este jueves en la siesta se produjo un choque fatal en Ruta 40, a la altura del Villicum . Los vehículos fueron una camioneta Ford EcoSport y un auto Volkswagen Gol. Desafortunadamente una persona perdió la vida, Ester Carrizo (67) que iba como acompañante en la camioneta.

Los dos autos iban con diferentes personas. La camioneta era conducida por Carlos González e iba acompañado por su pareja Margarita Páez y su madre Ester Carrizo. Y en el Gol Trend lo manejaba Adrián Mayea y lo acompañaba su pareja Rocío Quintero y su hijo de un año.

Tras el siniestro, todos fueron enviados a diferentes centros de salud para confirmar su estado. Este viernes, desde la Justicia confirmaron que todos ya están de alta, es decir, que no sufrieron heridas graves.

También desde la Justicia expresaron que no hay personas en calidad de detenidas, se especuló el jueves que el conductor de la Ford EcoSport iba a quedar preso, pero fue desmentido por miembros de la UFI Delitos Especiales.

¿Cómo fue el choque fatal en Ruta 40 en el Villicum, Albardón?

Según el reporte oficial de la UFI Delitos Especiales, la EcoSport circulaba por Ruta 40 de Norte a Sur, es decir hacia la Ciudad de San Juan. Aparentemente, la camioneta invade el carril contrario -por razones que se están investigando- y se topa de frente con el auto Volkswagen Gol que iba por la misma arteria, pero en el carril contrario.

Ambos vehículos al encontrarse de frente hicieron maniobras evasivas y se fueron contra la banquina, ahí dieron vueltas y quedaron en esta zona.

Por esta maniobra, Carrizo salió expulsada de la camioneta y falleció producto del siniestro.

La causa está siendo investigada por UFI Delitos Especiales N°4 a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia.

