viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relaciones Policiales

Hallan un aire acondicionado que fue robado en Pocito

Los efectivos siguen trabajando en el hecho para dar con los responsables del robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-04 at 22.54.05

Un equipo de aire acondicionado que había sido sustraído en Pocito fue hallado en las últimas horas en una zona descampada del Loteo El Fuerte, ubicado en calle 12, entre Ruta 40 y calle Mendoza.

Lee además
El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes
recuperan en una recondita zona de pocito dos motos robadas
Procedimiento

Recuperan en una recóndita zona de Pocito dos motos robadas

Según informaron desde la Comisaría 7ma, el aparato fue encontrado con claros signos de haber sido arrancado de manera violenta de una vivienda de la zona. Los caños de gas y los cables eléctricos estaban cortados, lo que evidenciaba el método utilizado para retirarlo.

Tras el hallazgo, los uniformados trasladaron el equipo a la sede policial. Minutos más tarde, alrededor de las 09:35, el propietario se presentó en la dependencia y acreditó la pertenencia del aire acondicionado.

Si bien el bien fue recuperado, la investigación continúa con el objetivo de dar con los responsables

Temas
Seguí leyendo

Una nena terminó lesionada tras caerle un palo encima en Pocito

Intento de robo en Pocito: vecinos redujeron al sospechoso hasta la llegada de la Policía

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros

Insólito: mientras bomberos apagaban un incendio, vecinos de Pocito iniciaban otro a pocos metros

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Importante robo de materiales en una empresa constructora en Pocito

Se complica la situación del pocitano acusado de violar a su exmujer y abusar de su hijastra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El imputado fue llevado este jueves a Tribunales.
Tribunales

Se complica la situación del pocitano acusado de violar a su exmujer y abusar de su hijastra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5 video
Infraestructura

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5

Te Puede Interesar

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa
Violencia en el fútbol sanjuanino

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La búsqueda de una sanjuanina de 61 años: quiere hallar a los hijos que le arrebaton luego de dar a luz.
Historia

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Una de las amenazas de bomba en el Centro Cívico, reciente, que obligó al desalojo.
Óptica oficial

Amenazas de bomba en San Juan: hablan de operativos "inevitables" y salen a concientizar en escuelas

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares
Método disuasivo

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece