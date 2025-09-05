Hallan un aire acondicionado que fue robado en Pocito

Un equipo de aire acondicionado que había sido sustraído en Pocito fue hallado en las últimas horas en una zona descampada del Loteo El Fuerte, ubicado en calle 12, entre Ruta 40 y calle Mendoza.

Según informaron desde la Comisaría 7ma, el aparato fue encontrado con claros signos de haber sido arrancado de manera violenta de una vivienda de la zona. Los caños de gas y los cables eléctricos estaban cortados, lo que evidenciaba el método utilizado para retirarlo.

Tras el hallazgo, los uniformados trasladaron el equipo a la sede policial. Minutos más tarde, alrededor de las 09:35, el propietario se presentó en la dependencia y acreditó la pertenencia del aire acondicionado.

Si bien el bien fue recuperado, la investigación continúa con el objetivo de dar con los responsables