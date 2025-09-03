miércoles 3 de septiembre 2025

Procedimiento

Recuperan en una recóndita zona de Pocito dos motos robadas

El robo ocurrió en una finca. Los investigadores siguieron un rastro y dieron con los elementos a pie del cerro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un importante operativo policial en Pocito permitió recuperar dos motocicletas y una freidora de aire que habían sido robadas en una finca de Carpintería.

El hecho ocurrió el pasado 1 de septiembre, alrededor de las 23, cuando personas desconocidas sustrajeron una moto Guerrero 110cc roja, una Gilera 110cc negra y un electrodoméstico desde una propiedad ubicada en calle Bazán Agras y Florida. La damnificada, identificada como Susana Moreno, radicó la denuncia y de inmediato intervino la Subcomisaría Castro.

Las tareas investigativas continuaron hasta este martes, cuando el Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales desplegó un operativo especial en la zona. Tras un minucioso rastrillaje, los efectivos lograron seguir un rastro que los condujo a unos tres kilómetros al oeste del lugar del robo, casi al pie del cerro.

Allí hallaron los elementos sustraídos, que fueron trasladados con colaboración de la dependencia jurisdiccional. El procedimiento se extendió hasta la madrugada debido a las dificultades del terreno.

