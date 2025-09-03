Recuperan en una recóndita zona de Pocito dos motos robadas

Un importante operativo policial en Pocito permitió recuperar dos motocicletas y una freidora de aire que habían sido robadas en una finca de Carpintería.

Denuncia Intento de robo en Pocito: vecinos redujeron al sospechoso hasta la llegada de la Policía

El hecho ocurrió el pasado 1 de septiembre, alrededor de las 23, cuando personas desconocidas sustrajeron una moto Guerrero 110cc roja, una Gilera 110cc negra y un electrodoméstico desde una propiedad ubicada en calle Bazán Agras y Florida. La damnificada, identificada como Susana Moreno, radicó la denuncia y de inmediato intervino la Subcomisaría Castro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1963225063332700445&partner=&hide_thread=false En el recóndito lugar donde encontraron una motos robadas los policías de San Juan.



Los rodados habían sido sustraídos de una finca en Pocito. Estaban casi al pie del cerro. pic.twitter.com/cR60lwd87U — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 3, 2025

Las tareas investigativas continuaron hasta este martes, cuando el Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales desplegó un operativo especial en la zona. Tras un minucioso rastrillaje, los efectivos lograron seguir un rastro que los condujo a unos tres kilómetros al oeste del lugar del robo, casi al pie del cerro.

Allí hallaron los elementos sustraídos, que fueron trasladados con colaboración de la dependencia jurisdiccional. El procedimiento se extendió hasta la madrugada debido a las dificultades del terreno.