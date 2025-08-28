jueves 28 de agosto 2025

Investigación

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros

El macabro hallazgo fue este miércoles a la mañana. El señor que vivía en esta vivienda de Villa Aeroparque se llamaba Alejandro Balmaceda y lo conocían como “El Cafetero”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la mañana de este miércoles, la policía se encontró con un macabro hallazgo en el interior de una casa en Villa Aeroparque en Pocito. Se encontraron huesos humanos y con signos claros que esta persona fue comida por los perros que había en esta propiedad.

Desde la Justicia dijeron que están seguros que esos restos pertenecían al dueño de esa vivienda, Alejandro Balmaceda o más conocido como “El Cafetero”. Pero todavía no hay confirmación oficial, ya que están esperando el resultado de ADN.

Según informaron fuentes del caso, los investigadores estaban esperando que fueran familiares de él y este miércoles se presentaron unas hermanas, con las que no tenía comunicación. Estas mujeres serán sometidas a un cotejo de ADN y con los extractos de los restos óseos confirmarán si pertenecen a Alejandro Balmaceda.

Los huesos humanos estaban esparcidos por todo el fondo, algunos estaban comidos por completo. En algunos se hallaron agujeros y la forense que estuvo en la escena explicó que sería producto de las mismas mordidas de los perros.

image

No se sabe bien la cantidad de canes que había en la casa. Algunos dijeron que eran como 6, pero otros estiman que eran más de 10 y una hembra hace poco había tenido crías.

El dueño de esa vivienda tenía poco contacto con sus familiares y con los vecinos era muy corto. Pocos sabían su nombre, lo conocían como “El Cafetero”, ya que supo trabajar vendiendo café en la puerta de Tribunales un tiempo.

Los perros se pusieron agresivos en los últimos días y los vecinos tenían miedo por los niños que jugaban en la zona. Ahí se percataron que a este hombre no lo veían hace mucho tiempo. Avisaron a la Policía y cuando estos últimos fueron a verificar, se toparon los huesos humanos en el fondo.

