miércoles 3 de septiembre 2025

Lluvias en San Juan

Una nena terminó lesionada tras caerle un palo encima en Pocito

La pequeña tiene 10 años. En un principio se dijo que una pared había caído sobre ella, pero desmintieron esta hipótesis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullerojpg.webp

Las lluvias han dejado afectadas diferentes viviendas de San Juan y uno de los barrios más perjudicados fue en el barrio Santa Barbara en Pocito.

En las últimas horas empezó a viralizarse que en este barrio pocitano, a una niña de 10 años había terminado muy lesionada porque una pared se cayó sobre ella, pero desde la Justicia informaron que a la menor le cayó un palo sobre ella y no una pared.

Además, expresaron que la menor se encuentra bien y que no hubo intervención judicial en el hecho.

Este barrio fue uno de lo más afectados en la provincia tras las lluvias que hubo durante el fin de semana pasado.

