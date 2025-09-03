Una nena terminó lesionada tras caerle un palo encima en Pocito

Las lluvias han dejado afectadas diferentes viviendas de San Juan y uno de los barrios más perjudicados fue en el barrio Santa Barbara en Pocito.

Delitos Especiales Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Debate oral Caucete: una nena de 4 años le dio toda la confianza a un hombre que consideraba un abuelo y éste abusó de ella

En las últimas horas empezó a viralizarse que en este barrio pocitano, a una niña de 10 años había terminado muy lesionada porque una pared se cayó sobre ella, pero desde la Justicia informaron que a la menor le cayó un palo sobre ella y no una pared.

Además, expresaron que la menor se encuentra bien y que no hubo intervención judicial en el hecho.

Este barrio fue uno de lo más afectados en la provincia tras las lluvias que hubo durante el fin de semana pasado.