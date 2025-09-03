Una nena terminó lesionada tras caerle un palo encima en Pocito

Las lluvias han dejado afectadas diferentes viviendas de San Juan y uno de los barrios más perjudicados fue en el barrio Santa Barbara en Pocito.
miércoles 3 de septiembre 2025
La pequeña tiene 10 años. En un principio se dijo que una pared había caído sobre ella, pero desmintieron esta hipótesis.
En las últimas horas empezó a viralizarse que en este barrio pocitano, a una niña de 10 años había terminado muy lesionada porque una pared se cayó sobre ella, pero desde la Justicia informaron que a la menor le cayó un palo sobre ella y no una pared.
Además, expresaron que la menor se encuentra bien y que no hubo intervención judicial en el hecho.
Este barrio fue uno de lo más afectados en la provincia tras las lluvias que hubo durante el fin de semana pasado.